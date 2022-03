Abogada de Génesis Alarcón a defensa de Andy Polo: “No siembren mentiras cuando hay pruebas”

Claudia Zumaeta, abogada de Génesis Alarcón, se presentó en “Magaly TV, la firme” para responder a la carta notarial enviada por Andy Polo donde niega haber ejercido violencia contra la madre de su hijo, pese a pruebas. La representante legal de la joven sacó cara por ella y desmintió la versión del futbolista con un mensaje a su defensa.

“Yo veo que él está dando manotazos de abogados, no piensan, no ponen una estrategia, si son abogados o tienen un abogado como defensores, que pongan una estrategia”, dijo a Magaly Medina.

“Si quieren pelear que peleen, pero peleen con la verdad o la ley de lado, pero no vengan a sembrar mentiras, porque eso es indignante, dejar a una mujer como mentirosa cuando hay pruebas ”, agregó la licenciada.

Abogada no teme a Andy Polo

Resaltó no temer y aseguró luchar por ella y sus hijos para que se respete sus derechos y se haga justicia.

“Yo no le tengo miedo a nadie y yo estoy defendiendo a Génesis y no voy a parar hasta que ella sea un mujer fuerte, se empodere y realmente haga valer sus derechos. Porque la podrán callar a ella, pero a mí no me van a callar como abogada, yo no voy a parar hasta que se haga justicia”, expresó Claudia Zumaeta.

Abogada solicitó impedimento de salida para Andy Polo

En otro momento de la charla con Magaly Medina, la abogada de Génesis Alarcón señaló que está reuniendo pruebas para denunciar al futbolista e inició acciones para evitar una posible fuga del jugador.

“Él encaja en todas las figuras de maltrato. Lo que pasa es que se ha sentido seguro que ella le estableció una demanda de alimentos y no había nada más, pero esta vez estamos recabando pruebas”, comentó.

“Ya se le interpuso un impedimento de salida y vamos a ver si va a prosperar. Le he puesto hoy un impedimento de salida e imploramos a las autoridades que nos ayuden”, agregó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).