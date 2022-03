La historia detrás del triángulo amoroso entre Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Erik Rubín

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio son dos de las cantantes mexicanas de música pop más influyentes de los últimos tiempos. A lo largo de los años, ambas han logrado gran popularidad gracias a sus éxitos musicales, pero también a los polémicos sucesos de los que fueron protagonistas. Uno de los eventos más recordado es el triángulo amoroso que vivieron con Erik Rubín en los años 90.

El inicio del romance entre Paulina Rubio y Erik Rubín

Erik Rubín empezó a salir con Paulina Rubio y se llegó a enamorar perdidamente; sin embargo, en ese momento, ella tenía novio y no pretendía terminar el romance.

“Paulina, después de ser amigos, fuimos algo más, yo tenía como 18 o 19 años. Entonces, la Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingada”, relató el actor y cantante en una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’.

Erik Rubín comienza salidas con Alejandra Guzmán

Tiempo después, el exintegrante de Timbiriche decidió darse una nueva oportunidad en el amor al lado de Alejandra Guzmán. Al inicio solo salían, pero finalmente la relación se volvió formal.

Más tarde, algo inesperado ocurrió. La ‘Chica Dorada’ le contó a Rubín que le había puesto fin a su romance y que ya podían estar juntos, pero él la rechazó y priorizó su vínculo con la ‘Reina de Corazones‘.

Alejandra Guzmán estuvo en salidas con Erik Rubín. Foto: Instagram

Erik Rubín regresa con Paulina Rubio

Sin embargo, luego todo daría un giro de 180°, ya que Erik Rubín terminó por aceptar regresar con Paulina Rubio.

En medio de esta controversia, en 1991, Alejandra Guzmán lanzó el tema “Hey, güera”, que forma parte del álbum “Flor de papel”. Y, como respuesta, Paulina estrenó el sencillo “Mío”.

En julio del 2021, la hija de Enrique Guzmán dio detalles de aquella infidelidad. “Salí con él como dos meses, hasta que me enteré de que él estaba saliendo con Paulina, otra vez. Y ahí le conté al productor, y me hizo ‘Hey, güera’. A ella le puso ‘ese hombre es mío’, algo así. El mismo productor, fíjate, qué copiona… Sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”, relató.

Por otro lado, Rubio precisó: “Alejandra y yo nos conocemos desde niñas. Ella me lleva como cuatro o cinco años, es más grande que yo. La verdad, me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale”.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio dejan atrás su rivalidad

Tras años de la polémica historia con Erik Rubín, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio decidieron ponerle fin a su rivalidad y ahora se alistan para presentar su gira “Perrísimas”, con la cual recorrerán más de 20 ciudades en Estados Unidos.