Ale Venturo recibirá medidas de protección luego de denunciar a Daniel León por violencia

Alexandra Venturo denunció a Daniel León, expareja y padre de su menor hija, por violencia física y psicológica. Este hecho se dio a conocer a través del programa “Amor y fuego” y, durante este reportaje, la modelo lo señala como una persona violenta, luego de no llegar a un acuerdo para el régimen de visitas para ver a la menor.

¿Qué medidas se otorgaron para Alexandra Venturo?

Este miércoles 16 de marzo, el poder judicial emitió un documento en el que le otorga las medidas de protección correspondientes a Alexandra Venturo para cuidar su bienestar mientras dure el proceso.

Expareja de Ale Venturo se pronuncia ante la denuncia

El martes 15 de marzo, “Amor y fuego” publicó los audios en donde Marco Daniel León aseguró no haber maltratado a la actual pareja del ‘Gato’ Cuba, Alexandra Venturo, y que ella le estaría dificultando el proceso legal para visitar a su hija.

“Nunca en mi vida le he pegado a una mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación tóxica de los dos lados, pero yo nunca he hecho las cosas que está alegando (...) El día de la conciliación me quitaron todos mis derechos porque no estaba dispuesto a aceptar sus términos y ahora ya no pueda verla (a su hija)”, comentó en parte del audio.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).