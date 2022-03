Una de las celebridades de Hollywood que no teme en comentar abiertamente sobre su salud mental es la exestrella de Disney Selena Gómez, quien, durante una entrevista para el medio estadounidense Elle, reveló cuánto daño le hizo utilizar maquillaje desde los 7 años.

Como se recuerda, la artista de orígenes latinos comenzó su carrera artística cuando fue parte exitoso programa “El show de Barney”, en el 2002, espacio donde también estuvieron otras estrellas como Demi Lovato. Gracias a esto, logró obtener un papel protagónico en la serie “Los hechiceros de Waverly Place”, de Disney, y, a partir de ese momento, su vida cambió por completo.

Selena Gómez. Foto: Selena Gómez/Instagram

Sin embargo, ya ahora, con 29 años, reflexiona sobre todo lo que tuvo que pasar para poder llegar hasta el lugar donde se encuentra. Estar en contacto con productos de belleza desde muy niña afectó en la percepción de su propia belleza, según comenta.

Selena Gómez recuerda su infancia rodeada de maquillaje y estándares de belleza

“Llevo maquillándome desde los 7 años. Siento que eso me hizo mal. Tenía a profesionales maquillándome y de repente podía verme como una chica de 25 años, cuando tenía 16, era una locura. Luego, me sentía como: ‘Ah, me veo muy joven. Debería estar así siempre. Debería probar eso’. Simplemente, hizo que cuestionara mi belleza por lo que en realidad era”, comentó ‘Sel’.

Selena Gomez empezó a batallar consigo misma, pues el maquillaje forma parte de su trabajo y, al saber que en el mundo de las celebridades de Hollywood los famosos debían mantener una apariencia sujeta a ciertos estándares, la artista empezó a sentirse presionada.

Selena Gomez se unió al Show de Barney en 2002. Foto: Selena Gomez/Instagram

“He caído víctima de las tendencias tan intensas que veo y en ocasiones he querido cambiarme la cara o hacerme arreglos estéticos debido a ello . Sin duda, conlleva mucha presión. Es difícil relajarse cuando sientes que todo el mundo está mirando, juzgando y comentando cada uno de tus movimientos, cada look o cada cambio de vestuario”, agregó.

Selena Gomez lanza su línea de maquillaje. Foto: Instagram

Selena Gómez hizo las paces con el maquillaje al sacar su propia línea

Rare Beauty es la nueva marca de maquillaje de la intérprete de “Hit the lights”, el cual tiene todo un mensaje detrás. “Creo que lo más satisfactorio de crear esta línea es que creamos un lugar en el que la gente no necesariamente quiera hacerse algo o cambiar su cara’', dijo Selena Gómez.

Bajo sus propias reglas, se animó a incursionar en este rubro, del que ya antes se habían alejado otras celebridades como Alicia Keys, debido al daño emocional que le había causado, así, la interprete de “If it ain’t you” decidió mostrar su belleza al natural en cada programa en el que se presentaba.

De esta forma, Selena asegura que lo que busca con este proyecto es que más mujeres se sientan bien consigo mismas, sin ocultar su personalidad o intentar ser otra persona.

Selena Gomez lanzó su marca de maquillaje Rare Beauty en 2020. Foto: Rare Beauty/Instagram