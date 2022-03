Samuel Suárez sobre postulación de Lesly Castillo: “Un político necesita estar muy capacitado”

Samuel Suárez difundió las declaraciones que hizo Lesly Castillo, quien aseguró que no es necesario tener estudios universitarios para ocupar un puesto en política. Sin embargo, el periodista no se mostró muy de acuerdo con esta opinión y dio su punto de vista al respecto a través de redes sociales.

El creador de Instarándula señaló que la expareja de Mauricio Diez Canseco es muy querida en la ‘ciudad blanca’ y que no considera que tenga malas intenciones al postular a la alcaldía de Sabandía. No obstante, aclaró que es importante tener preparación en gestión pública para ejercer el cargo.

“Quiero decir algo rápido con el tema de Lesly Castillo. Hace poco, estuve por Arequipa, ‘ratujas’, justamente me habían contado que ella iba a postular y que es muy querida. Definitivamente, ayuda, hace muchas obras sociales, es muy querida en Sabandía, en Arequipa”, comentó.

De igual manera, agregó: “Creo que nadie pone en duda que Lesly es bonachona, recontra noble, buena gente, que tiene intenciones reales de ayudar, porque plata no creo que busque robar porque tiene dinero. Pero siempre he creído que un político necesita estar muy capacitado en gestión pública”, concluyó.

Samuel Suárez habla del problema de Nicola en Migraciones

El popular ‘Samu’ opinó sobre el bochornoso incidente que tuvo Nicola Porcella al intentar pasar por Migraciones sin hacer cola. El creador de Instarándula tomó con gracia lo ocurrido con el ex chico reality y hasta aseguró que siempre está rodeado de problemas.

“Este es igual de salado que la Yahaira, solamente los problemas los persiguen , pero bueno, ¿qué pasó? El hombre habría querido hacer una criollada, pensando: ‘chau, ilusos, ustedes nunca serán famosos’, pero la gente le gritó que no había canjes”, expresó.

Samuel Suárez manda mensaje a personajes de la farándula peruana

Mediante sus historias de Instagram, el periodista criticó la actitud que tienen muchos personajes de la farándula al ser captados por las cámaras de las ‘ratujas’. El creador de contenido defendió a sus seguidores y arremetió contra aquellos famosos que se sienten incómodos por aparecer en el portal de espectáculos.

“No quiero irme sin antes dirigirme a esos famositos. Miren, las ‘ratujas’ se los cruzan y se emocionan y graban y me mandan una descripción y ellos dicen: ‘¿Por qué me graban? Que yo no estoy aquí, que yo no estoy con tal persona’”, indicó.