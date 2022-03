Samahara Lobatón habló de lo estricta que era Melissa Klug cuando era niña: “Me daba miedo”

¡Lo dijo todo! Samahara Lobatón y Melissa Klug asistieron juntas al programa “En boca de todos” para responder algunas preguntas de su vida privada. Además, se animaron a contar detalles de su relación madre e hija.

Como parte de la dinámica del programa, ambas participaron de un juego de preguntas y respuestas, donde Melissa reveló varias cosas sobre la crianza de su segunda hija y afirmó que, de todos sus hijos, ella es la más traviesa y rebelde.

Ante estas declaraciones, la hija de Abel Lobatón no tuvo más remedio que confirmar lo dicho por su mamá y hasta agregó que es consciente de su fuerte carácter. “De mis hermanas, soy yo la que tiene el carácter más fuerte ”, indicó al inicio, para que poco después señale que su progenitora es la ‘‘Hitler’’ de la casa.

“Yo puedo decirte que muy rara vez he tenido miedo de conversar con mi mamá para pedirle permiso y cosas así... Sí me daba miedo hablar con mi mamá porque ella es Hitler y para todo dice no . Hasta ahorita la molesto con eso, porque sigue siendo así con mis hermanas”, expresó.

Melissa Klug orgullosa de Samahara Lobatón como madre

La ‘blanca de Chucuito’ fue entrevistada por Natalie Vértiz para “Estás en todas” y se sinceró al hablar sobre su hija Samahara. La empresaria reconoció todo lo que ha logrado por su propio esfuerzo y aseguró estar orgullosa de ella.

“Con todas las canas verdes que me haya podido sacar Samahara, yo puedo decir que ella es una excelente madre, me saco el sombrero por ella, estoy muy orgullosa de cómo ella se ha convertido en mamá ”, dijo.

Samahara Lobatón reflexiona en redes sociales

Aprovechando el reinicio de clases presenciales, la influencer dejó un emotivo mensaje para todos sus seguidores de Instagram. La joven hizo un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos sobre los estereotipos que hay en la sociedad y que son impuestos en las personas desde muy pequeños.

“Están por empezar las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tu hijo/a por cinco minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito; que no tiene nada de malo llevar las mismas zapatillas todos los días. Explícale que una mochila usada carga los mismos sueños que una nueva”, escribió en redes.