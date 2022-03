Raúl Romero celebra 8 años de solista y hace caso omiso a la acusación de plagio de su excompañero

Luego de que se especulara que conduciría el esperado regreso de Esto es Habacilar, el cual terminó saliendo de la TV debido a su bajo rating, el nombre de Raúl Romero vuelve a sonar por estos días en el espectáculo nacional. Esta vez, el cantante recibió una serie acusaciones por parte de un excompañero de los Nosequién y los Nosecuántos, banda de la cual fue la voz principal voz durante años. Germán Vargas, exbaterista de la agrupación, afirmó que el artista se robaba canciones de españoles sin mencionar comentario alguno.

Fue mediante su cuenta de Twitter donde el músico escribió más de un mensaje realizando esta seria acusación, pero también recordó cómo se formó el mítico grupo. “Raúl plagiaba canciones españolas sin decirnos y también plagiaba canciones de sus amigos de la universidad, como ‘Ato Buroncle’, por ejemplo”, indicó Vargas.

Raúl Romero ignora acusaciones y celebra un año más de solista

Al parecer Raúl Romero decidió hacer caso omiso a los comentarios de su excompañero, y, al contrario, decidió celebrar en redes sociales una fecha especial en su carrera como artista. El querido cantante cumplió un año más como solista. En total, son ocho desde que decidió dejar los NSQ y los NSC.

Raúl Romero se alejó de los Nosequién y los Nosecuántos desde el 2014. Foto: Instagram

“Un día como hoy hace 8 años comencé esta aventura como solista. ¡Gracias por acompañarme siempre!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram al lado de la portada de lo que fue su primera producción en solitario.

Raúl Romero reconoció que lo llamaron para conducir Esto es Habacilar

A pocos días del esperado regreso de Esto es Habacilar a las pantallas, miles de fanáticos aguardaban con ansias que esta vuelta tenga a Raúl Romero como el principal conductor. Sin embargo, antes del estreno, el propio presentador descartó esta posibilidad, aunque sí reconoció haber recibido el llamado de la producción del programa.

“Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, (pero) yo no he negociado nada. Hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura 10 minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, indicó aquella vez en Hablando huevadas.