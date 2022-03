Raes: “No deseo ser conocido internacionalmente si en mi país todavía no me conocen”

Con tan solo 24 años, Rodrigo Barbosa, mejor conocido en la industria musical como Raes, ha compartido escenario con figuras como Karol G, Tony Dize, Farruko, Nicky Jam y otros famosos intérpretes del género urbano, además de haber deleitado con su talento en 23 de los 24 departamentos del Perú. Sin embargo, el joven siente que aún le espera un largo camino por recorrer en la industria musical.

Con la reactivación económica y el retorno a escenarios por parte de los artistas, Raes regresó de Miami para agregar más temas musicales a su repertorio y poder seguir visitando diferentes rincones del Perú para llevar su música.

El intérprete del hit “Material sensual” (2018) conversó con La República para hablar de sus próximas producciones. Durante la entrevista, indicó que está dispuesto a seguir fusionando géneros musicales, pero, por lo pronto, se concentra en regresar a su estilo de baladas bailables, ya que ello lo hizo conocido.

¿Cómo se dio tu inicio en la música?

Cuando tenía 6 años me formé vocalmente en coro en el colegio y eso me ayudó muchísimo con las técnicas vocales. Pero a los 15 entró mi afición por la balada, escuchaba mucho a Gian Marco, a Pedro Suárez Vértiz. Sin embargo, no me funcionó.

Después, cuando salió la canción “Despacito”, comencé a escuchar el género latin pop y me gustó mucho. Ahí es cuando empecé a seguir esa línea de música y saqué mi primera canción, “Materia sensual”.

¿Cuáles fueron tus mayores influencias musicales?

Yo escucho música muy variable. Mis ídolos máximos son Freddy Mercury y Elton John. Pero de artistas de mi rama (latín pop), me encanta mucho la música de Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Feid, Piso 21. Ellos son mis influencias a la hora de desarrollar una canción.

Raes lanzó su tema musical "¿Qué fue?" y ha sido todo un éxito en las plataformas musicales. Foto: Instagram

¿Siempre pensaste en ser solista o contemplaste la idea de integrar una agrupación musical?

Nunca pensé ser cantante. Cuando lo intenté a los 15 años, me frustré bastante porque no me funcionó y yo ya había dejado eso de lado, lo veía más que todo como un hobbie.

A mí me gustan mucho los negocios, me encanta emprender. Tenía esa rama que me gustaba mucho, pero tenía esta espina de hacer la canción “Material sensual”, que la había escrito en la playa. Esa fue la energía que me hizo volver a creer en mi música y me hizo poder establecerme como un cantante con bastante shows acá en Perú, también me dio la oportunidad de irme a Estados Unidos a ganar cancha.

¿Tus canciones las compones tú?, ¿cómo es el proceso de creación de las letras?

La mayoría de canciones melódicamente son hechas por mí, pero con la composición sí recibo ayuda (de compositores), más que todo para poder elaborar la canción de una manera culta, y que tenga un inicio, un desenlace y un fin.

Raes es un cantante de latin pop. Foto: Instagram

Eres un artista de género urbano que hace fusiones con otros géneros como pop, reggaetón, ritmos criollos. ¿Cómo surge la iniciativa de converger con otros tipos de ritmos?

Me encanta hacer de todo. El tener una técnica vocal lírica me permite tener un repertorio extenso al momento de hacer canciones. Mi meta a largo plazo es poder fusionar y hacer música que le guste a los oyentes, pero principalmente que la sienta yo.

Considero que siempre es necesario probar (con géneros musicales) para ver cuál es el que mejor se adecúa a la forma en la que cantas, a tu timbre vocal. Pero, por el momento, por lo menos este y el próximo año, voy a seguir mi línea del latin pop, volver al ritmo de mis primeras canciones, que era hacer baladas bailables.

Raes cuenta su propósito como músico

Antes de la llegada de la pandemia, Raes desarrolló su carrera musical no tanto en redes sociales ni en la televisión, sino en escenarios y promociones de eventos. “ Raes es un cantante del pueblo, no es un cantante de la tele . Me centré en poder llegar a la gente alrededor del Perú, poder llegar a ciudades que otros artistas no llegaron”, cuenta el joven de 24 años a La República.

Rodrigo dejó de lado el tema monetario y se concentró en ser escuchado. Él cuenta que iba a una provincia y la gente ahí lo escuchaba, sentía su música.

Raes se identifica como un cantante del pueblo y afirma que su propósito principal es transmitir su energía y sus letras a sus oyentes. Foto: Instagram

“Cuando conocí el Perú interior, me cambió la vida, no sabes cómo me hizo enamorarme de mi país, porque muy aparte de cantar y de llevarle mi música a un montón de gente que no tiene mucho acceso a música urbana, también conocí uno de los países más ricos en ecosistema, paisajes (...) Con todas estas cosas, yo desperté. Siento que vivimos en una burbuja y a veces es necesario salir de ella para ver lo que te pierdes y ser agradecido con lo que tienes”, relató el artista.

Asimismo, reveló que le da gran satisfacción poder llegar cada vez a más personas y que le gustaría internacionalizarse, pero no sin que antes sea más reconocido en su natal Perú. “Ahora, en mi meta principal no está ser un artista conocido internacionalmente si en mi país todavía no me conocen ”, precisó Raes.

Tu tema “¿Qué fue?” es una canción sobre un corazón roto a causa de un desengaño. ¿La composición de esta canción fue en base a una experiencia personal?

Esa canción salió de la mano de tres compositores y yo. La historia de la canción no es una historia propia y no está especialmente dedicada a alguien. Los cuatro teníamos anécdotas en común sobre amoríos con chicas, las vivezas que tienen los seres humanos en el amor, y quisimos rescatar en el tema ciertas cosas que nos pasaron.

Lanzamiento de “Báilalo”: una propuesta distinta

¿Qué te inspiró a sacar “Báilalo” y cómo así te animaste por incluir el ritmo criollo en tu canción?

A mí me recomendaron no sacar “Báilalo” porque, como yo no había sacado música en dos años en distribuidoras, era mejor hacerle una campaña a una canción. Pero yo quise sacarme una espina con esta canción. Significa mucho para mí porque tiene una fusión de tres géneros: el criollo, el urbano y el español.

¿Próximas presentaciones en Perú?

Tengo dos presentaciones en Lima el próximo fin de semana, una es en La Destilería (discoteca en Miraflores) y la otra es en Cieneguilla, un evento en la Plaza de Armas. Las presentaciones han regresado, eso está bien consolidado ahora, lo que estoy buscando es tener más exposición en los medios .

¿Estás por lanzar un nuevo single tras el éxito que ha tenido “Báilalo”?

En abril lanzaré uno de los temas más ‘poderosos’ de mi repertorio y que mejores valoraciones ha tenido. Se llama “Futurama” y va a salir antes del 15 de abril.

La historia que se cuenta es de corte romántico y es un relato personal sobre una chica.