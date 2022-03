Magaly Medina sobre presunto favoritismo en Miss Perú La Pre: “No debería jugar el apellido”

¡Fuerte y claro! Magaly Medina presentó un extenso informe sobre las últimas incidencias del Miss Perú La Pre y las delicadas acusaciones que difundieron exparticipantes del concurso en torno a un supuesto favoritismo. La conductora explicó a la audiencia por qué Jessica Newton y los demás organizadores del certamen habrían decidido elegir entre las finalistas a las hijas de Keiko Fujimori, Carlos ‘Tomate Barraza’ y Nilver Huarac.

Magaly Medina opina sobre el Miss Perú La Pre

Según comentó Magaly Medina, la elección de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac pudo haber sido generada para llamar la atención de los medios y así puedan cubrir con mucha más expectativa el Miss Perú La Pre.

“A veces estas organizaciones sucumben ante el peso de la noticia. Quieren ser noticia, quieren dar qué hablar a costa de cualquier cosa y eso no es lo que se debe hacer tratándose de adolescentes o niños. No deben existir favoritos ni favoritismo. Ya sabemos quién es y eso es terrible. (...) No debería jugar tu apellido en medida que tu participación mediática favorezca a estos concursos”, aseveró.

Jessica Newton desmiente favoritismos

Jessica Newton no pudo evitar ser consultada sobre las denuncias por presuntas irregularidades y favoritismo en el Miss Perú La Pre. Aunque exparticipantes declararon que no se le habría dado un trato justo a todas al escoger como finalistas a las hijas de 3 personajes famosos, la organizadora aseguró no conocer a Keiko Fujimori, ‘Tomate’ Barraza o Nílver Huarac.

“No los conozco, a ninguno de ellos. Los conozco por la televisión, como los conocen ustedes, pero no los he conocido ni siquiera cuando se han inscrito”, precisó en conversación con La República.