Magaly Medina sobre Miss Perú La Pre: “El precio que estas adolescentes tienen que pagar es muy alto”

En estas últimas semanas, la organización del Miss Perú ocupó la plana de titulares del mundo del espectáculo al tener como finalistas a varias hijas de famosos y que varias excandidatas se hayan quejado de ello indirectamente. El día de ayer, Magaly Medina se refirió extensamente sobre una presunta irregularidad en su programa y mencionó a Jessica Newton.

Ahora que la popular ‘Urraca’ se ha distanciado de la organizadora del Miss Perú, no tuvo pelos en la lengua para demostrar su inconformidad con la elección de Kyara Villanella Fujimori, Gaela Barraza y Alondra Huarac. Además, de enviarle un mensaje a Newton, pues afirma que el “precio” de haber ganado es muy alto.

“Ya ustedes saben que a la Newton le encanta vincularse a ese tipo de gente, ¿qué les voy a contar?... La organización Miss Perú dirá misión cumplida, estamos en boca de todos, pero el precio que estas adolescentes tienen que pagar es muy alto, ellas no están preparadas para recibir este cúmulo de críticas que han recibido”, comentó la figura de ATV.

Magaly Medina comenta sobre Kyara Villanella

En otro momento, la conductora de Magaly TV, la firme comentó sobre la experiencia de la hija de Keiko Fujimori en el certamen de belleza.

Magaly Medina afirmó estar en contra del favoritismo en concursos protagonizados por adolescentes. Foto: Magaly TV/captura

“Kyara Villanella acaba de entrar, ¿qué preparación puede tener? Muy poca, y creo que hay niñas que ya se estaban preparando con muchísimo tiempo de anticipación. Comercialmente y mediáticamente les conviene tener apellidos famosos, hijos de conocidos, mediáticos” , señaló Magaly.

Kyara Villanella se baña en aceite sobre críticas

Luego de que casi una decena de excandidatas del Miss Perú La Pre se hayan quejado por supuestas irregularidades a la hora de seleccionar a las cuatro finalistas, el día de ayer, 14 de enero, durante una rueda de prensa en el hotel Pullman, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito respondió con un contundente mensaje.

“Me apena mucho todo lo que está pasando, pero no voy a renunciar ahora porque siento que puedo ayudar a muchas chicas”, comentó. Asimismo, recibió consejos de su madre, la lideresa de Fuerza Popular.