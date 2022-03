Quién es Zagaladas, el tiktoker favorito de Magaly Medina y al que le abrió la puerta de su casa

En los últimos años, los creadores de contenido en las distintas plataformas digitales han conseguido un éxito impensado para otros tiempos. Al boom del internet también se le sumó la aparición de la pandemia de la COVID-19, lo que generó que un público importante encuentre en estos canales una alternativa de entretenimiento para los complicados momentos que se vivieron.

Así, el Perú no fue la excepción, y distintos influencers han dado un salto mediático y económico debido al crecimiento exponencial de su popularidad. Alvaro Zagal es un claro ejemplo de ello, ya que su canal, denominado ‘Zagaladas’, alcanzó hace poco el millón de seguidores en TikTok, y se ganó así el cariño del público nacional y, especialmente, el de Magaly Medina.

Zagaladas, el tiktoker favorito de Magaly Medina

A pesar de ser una figura pública, se sabe que Magaly suele mantener su vida privada ‘bajo siete llaves’. Sin embargo, la conductora se ha mostrado muy a gusto con el tiktoker, con el que grabó más de un sketch dentro de su propia casa. En estos mencionados videos, se les puede ver con divertidas ocurrencias y parodiando distintas actividades cotidianas, con la ‘Mamá Patty’ como principal protagonista.

En principio, Alvaro Zagal comenzó haciendo videos entretenidos en TikTok, hasta que un día decidió imitar a su madre, Patricia Medina, en las situaciones más sencillas que puede vivir cualquier joven peruano. Este sketch tuvo gran aceptación entre sus seguidores, por lo que decidió explotar el tema y, sin pensarlo, se terminó convirtiendo en un éxito de las redes sociales.

Eso sí, Zagaladas aclaró desde hace algún tiempo que en su imitación no busca representar a la madre latina o la peruana, ya que solo hace humor sobre su propia mamá, pero que esto se ha visto representado en gran parte de su público. “Siempre recalco que yo no represento ni a la mamá latina ni a la mamá peruana, represento a mi propia mamá”, indicó para La República en junio del 2021.

Éxito en TikTok le cambió la vida a Zagaladas

Aunque mucha gente ve a las plataformas digitales como alternativas de distracción, los creadores de contenido las aprovecharon como una herramienta para monetizar a gran escala. Alvaro Zagal también forma parte de este exitoso grupo, y ha sumado casi ocho marcas que lo auspician, lo que lo llevó a gozar de una tranquilidad económica importante. Un ejemplo de ello es que logró mudarse a un departamento de estreno en una de las zonas más concurridas de Miraflores.

Esto lo ha llevado a dejar sus otras actividades de lado para dedicarse al cien por ciento a su faceta digital. Eso sí, el joven de 25 años negó rotundamente que algún día se le puedan ‘subir los humos’ debido a la popularidad que hoy goza y, por el contrario, recordó que desde siempre trabajó y luchó para salir adelante.

Alvaro Zagal ha visto un giro 180 grados en su vida gracias a su popularidad en redes sociales.

“A mí me ha costado muchísimo y me cuesta todos los días llegar a donde estoy. Aparte, toda mi vida he chambeado, he trabajado detrás de cámaras, he pagado mi carrera, entonces, tengo los pies bien puestos. Además, hoy estamos y mañana no, hoy es TikTok y mañana es otra plataforma”, agregó a este diario.