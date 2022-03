Luciana Fuster agradece el apoyo de la mamá de Patricio Parodi: “Lo que ella diga, lo voy a respetar”

Las cámaras de América TV fueron en busca de Luciana Fuster para preguntarle su opinión sobre la reciente publicación que hizo la madre de Patricio Parodi, Verónica Costa, en su Instagram, donde defendía a la chica reality y pedía a los seguidores que dejen atacarla.

“Es un tema del que yo ya no quiero hablar más porque cada vez se va haciendo más grande. Creo ella es una persona bastante querida, conocida, tiene una familia bien linda, y lo que ella diga yo lo voy a respetar” , comentó Luciana.

También, se mostró emocionada de saber que poco a poco irá conociendo a la mamá del popular ‘Pato’ Parodi. “Le agradezco mucho sus palabras. Y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando, y sé que habrá más oportunidades; yo feliz de vida. Lo que tenga que pasar, pasará entre cuatro paredes”.

¿Qué dijo la mamá de Patricio Parodi sobre Luciana Fuster?

El 11 de marzo, la señora Verónica Costa decidió pronunciarse en sus redes sociales después de que programas como Amor y fuego interpreten sus comentarios sobre las relaciones de su hijo Patricio Parodi.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 100.000 seguidores, escribió lo siguiente: “Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción . Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura de que habrá muchas oportunidades más”.

Madre de Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster y revela que ya se conocen. Foto: Instagram.

Asimismo, pidió encarecidamente que dejen de atacar a Luciana Fuster. “No inventen cosas, pido respeto, pero sobre todo pido empatía para una mujer que, a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta . Muchas gracias”, finalizó.

Luciana Fuster sobre haber bailado junto a Boza la canción que interpretó Flavia Laos

La joven influencer asistió al “Atlas golden world” llevado a cabo en Panamá y se llevó la sorpresa de haber sido invitada al escenario junto al cantante Boza para bailar el trend de la nueva canción “Tick Tock”, la cual fue protagonizada por Flavia Laos.

Luciana Fuster comentó su experiencia en el evento que reunió a varios artistas urbanos. “Fue una invitación bastante cool por parte de Sony, que es la disquera del artista (Boza). Bastante emocionante, Disfruté en el escenario; nos pidieron hacer el trend de la nueva canción y le hicimos una sorpresa a Boza”, dijo.

“Yo fui a promocionar el álbum completo, previo al evento del lanzamiento y concierto que hubo. Estuvimos en un meet and greet y nos explicó sus temas”, agregó.