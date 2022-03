¿Qué fue de Lizet Soto, cantante de cumbia, figura de TV y mamá de Alondra Huarac?

Lizet Soto es una cantante de cumbia y ex conductora de televisión que se alejó de las pantallas hace muchos años. Sin embargo, su nombre ha empezado a sonar en los medios de espectáculos debido a que su hija, Alondra Huarac, fruto de su relación con el productor Nílver Huarac, fue una de las ganadoras del concurso de belleza Miss Perú La Pre.

En esta nota te explicamos qué fue de la vida de Lizet Soto. En noviembre de 2020, la intérprete de “Me resigno a olvidarte” anunció su regreso a los escenarios, pero lo tuvo que postergar por la pandemia. En ese entonces, reveló cuál fue el motivo por el que decidió dejar su carrera artística.

Lizet Soto es cantante de cumbia. Foto: GLR

¿Por qué se alejó de los escenarios?

En 2009, Lizet Soto y Karen Dejo grabaron el último programa de “Sábados tropicales”, que se transmitía por el canal Latina. Luego, la cantante estuvo en otras presentaciones, pero tiempo después terminó alejándose de los shows.

En declaraciones para un diario local, la ex pareja de Nílver Huarac contó que decidió enfocarse en su familia, pues quedó embarazada por tercera vez.

“ Fue una decisión mía, quedé embarazada de mi segundo hijo y a los tres meses de nacido quedé nuevamente embarazada , tuve complicaciones porque venía de una cesárea. Y con más tiempo en casa, mi hija mayor me reclamó que no había estado con ella en su niñez, por eso decidí cuidar de mis pequeños y no me arrepiento de eso”, expresó.

Lizet Soto y Karen Dejo fueron conductoras de “Sábados tropicales”. Foto: GLR

Regresó a la música después de 10 años

En 2020, contó que quiso volver a la música después de una década porque, cuando reactivó sus redes sociales, sus fans le pidieron un reencuentro.

“Empecé a reactivar mis redes sociales y no pensé que tanta gente iba responder muy bien, todo el mundo me decía ‘regresa’. Abrí mi cuenta de TikTok y reventó, empezaron hacer sus dúos, fue bonito para mí y me motivó mucho más ”, dijo.

Lizet Soto regresó a la música después de 10 años. Foto: Instagram

La familia de Lizet Soto

Lizet Soto contrajo matrimonio con Robert Capuñay , hijo del empresario radial Higinio Capuñay. Tiene tres hijos, uno de ellos es Alondra Huarac, quien tiene 16 años de edad.

Lizet Soto y su hija Alondra Huarac. Foto: GLR

¿A qué se dedica ahora Lizet Soto?

Ahora, Lizet Soto se dedica a la música y a la promoción de eventos. En los últimos meses, estuvo apoyando a su heredera, quien se convirtió en Miss Huánuco Teen 2021.

También, ha grabado nuevos videoclips de sus temas “Prometí no llorar” , “Me resigno a olvidarte” y “Presiento”, que ya se encuentran en la plataforma YouTube.