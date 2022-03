Lesly Castillo tras críticas por postular a la alcaldía: “No necesito estudiar en una universidad”

La empresaria Lesly Castillo sorprendió a propios y extraños al anunciar su postulación a la alcaldía de Sabandía en Arequipa. A raíz de la noticia, la modelo ha venido recibiendo decenas de críticas por parte de usuarios de Internet, pues cuestionan su decisión al querer asumir el cargo de funcionario pública.

En esa línea, Lesly Castillo recurrió a sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo en la que defendió su candidatura. Sin embargo, lo que llamó la atención de su pronunciamiento fue que minimizó los estudios universitarios.

Lesly Castillo responde a sus detractores

La figura de redes sociales evidenció su molestia con los comentarios de quienes la vienen criticando por haber decidido postularse como burgomaestre.

“ No necesito estudiar en una universidad , anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado la universidad si ejerce su profesión, y esos políticos que tienen 5,6,7 carreras, a ver si no roban. Mejor quédate calladita y no trates de decirme qué estudiaste, averíguate mi vida para que sepas qué he estudiado”, dijo.

“No necesitamos un título para hacer cambios y para ser buenas personas. De corazón hay que hacer las cosas, no por plata, no por un puesto. Tu envidia que se te quede en casa”, agregó con tono burlesco.

Lesly Castillo arremete contra alcalde de Arequipa

La expareja de Mauricio Diez Canseco expresó un mensaje de desaprobación hacia el alcalde provincial de Arequipa Omar Candía. Lesly Castillo manifestó estar disgustada por la construcción de una ciclovía en su ciudad natal y aprovechó para responsabilizar al señor Candía de dicha obra.

“Un verdadero imbécil este alcalde, fregó toda la ciudad de Arequipa”, escribió en su estado de Instagram.