Kyara Villanella sobre críticas al Miss Perú La Pre: “Comentarios malos siempre va a haber”

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, fue una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. Sin embargo, su elección ha sido muy criticada por parte de las demás concursantes, quienes acusaron a la organización de Jessica Newton de fraude y favoritismo a las hijas de famosos. En medio de la polémica, la adolescente se pronunció al respecto.

Luego de recibir su corona en la presentación final del concurso de belleza, ella fue consultada sobre las críticas en contra de su triunfo. Respondió que siempre habrán malos comentarios, pero solo le da importancia a la opinión que ella tiene de sí misma.

“Estoy súper emocionada y orgullosa de haber llegado aquí. El mensaje que yo quisiera dar es que siempre van a haber comentarios malos , sobre todo en redes sociales, pero tienes que entender que el único comentario que vale es el tuyo. El amor propio es muy importante”, expresó Kyara Villanella en la conferencia de prensa.

Pidió a sus seguidores que no le hagan caso a sus detractores. “Como ustedes saben, siempre van a haber malos comentarios, pero recuerden que los malos comentarios los hacen personas que están detrás de una pantalla, no muestran su cara y casi no tienen ni perfil. Recuerden que ustedes son únicas y el único comentario que vale es el suyo”, sostuvo la joven.

Kyara Villanella no renunciará al Miss Perú La Pre

Por otro lado, en declaraciones para La República, la hija de Keiko Fujimori se mostró decidida al responder que no renunciará porque se siente representante de sus compañeras. “ Me apena mucho todo lo que está pasando, pero no voy a renunciar ahora porque siento que puedo ayudar a muchas chicas”, señaló.

Kyara Villanella fue una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre. Foto: Instagram

Keiko Fujimori apoyó a Kyara Villanella

Contó que su mamá, Keiko Fujimori, la apoyó desde que decidió ingresar al certamen de belleza. “Mi mamá está súper orgullosa de mí, es de la que más he recibido apoyo, la verdad estoy muy agradecida porque ella fue la que me llevó por este camino”, dijo.

Además, la excongresista le ha dado consejos para enfrentar las críticas. “Justo ayer estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y hacerme perder el control (...) Me recomendó que tenga control con lo que diga”, finalizó.