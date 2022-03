Kyara Villanella en Miss Perú La Pre: “No quiero ser reconocida por ser ‘la hija de’”

Kyara Villanella llegó a la final del Miss Perú La Pre, que se llevó a cabo el lunes 14 de marzo con Jessica Newton como organizadora. Luego de ser coronada como una de las cuatro ganadoras del concurso de belleza, la hija de Keiko Fujimori se pronunció ante la prensa con un fuerte mensaje sobre su papel en el certamen.

Cuando le preguntaron cuál ha sido su motivación para postular al Miss Perú La Pre, la adolescente de 14 años reveló que, con su triunfo, desea ser conocida por su propio nombre y no por su vínculo con la lideresa de Fuerza Popular.

“Hay muchas razonas por las que me uní a este concurso, como muchos saben, es porque quería florecer mi belleza interior, pero también es porque no quiero ser reconocida por ser ‘la hija de... (Keiko Fujimori)’. Quiero crear mi propio nombre. Estuve muy feliz de que pueda tener un reconocimiento por mí misma, es algo a lo que quería llegar”, expresó Kyara Villanella.

Recibió el apoyo de su madre Keiko Fujimori

Aclaró que su madre la apoyó siempre desde el principio. “Mi mamá está orgullosa de mí, es de la que más he recibido apoyo, la verdad estoy muy agradecida porque ella fue la que me llevó por este camino”, agregó la joven.

Contó que, debido a las críticas que surgieron en las redes sociales, Keiko Fujimori le dio unos consejos para enfrentar esa situación. “Justo ayer estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos puede influir en mi salud mental y cómo me pueden hacer perder el control. Sigo teniendo su apoyo porque me dijo que haga lo que me haga feliz”, sostuvo.

Las finalistas del Miss Perú La Pre 2022

Las cuatro finalistas del Miss Perú La Pre 2022 fueron Kyara Villanela, hija mayor de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija del ‘Tomate’ Barraza; Alondra Huarac, hija de Nílver Huarac, y Mía Loveday. Todas las ganadoras representarán al país en certámenes internacionales.