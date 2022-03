Guaynaa declara por primera vez tras su accidente: “No imaginé estar tan cerca de la muerte”

Guaynaa reapareció en sus redes sociales para comentar cuál es su estado actual de salud luego de haber protagonizado UN fuerte accidente automovilístico el 17 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces, el rapero ha venido teniendo una lenta pero segura recuperación. Ahora, quiso reencontrarse con sus fanáticos para hablar de lo sucedido y poder contar mayores detalles de cómo se siente a la fecha.

En ese sentido, el intérprete de “Rebota” se dirigió a su púbico de Instagram por medio de una transmisión en vivo, el último 14 de marzo, para hacerle saber que finalmente está recuperándose.

¿Qué dijo Guaynaa sobre su estado de salud?

La pareja de Lele Pons comenzó pro agradecer a quienes estuvieron a su lado en estos dos meses y a los que le extendieron mensajes de aliento y una pronta recuperación.

PUEDES VER: Lele Pons agradece mensajes positivos para Guaynaa tras su accidente automovilístico

“Paso para avisarles que poco a poco vamos a empezar a hacer música de nuevo, vamos a empezar a hacer shows y grabar. Todavía estamos descansando, pero sí, ya tenemos un panorama más claro y vemos la luz al final del túnel”, precisó el cantante puertorriqueño.

“En mi vida me imaginé que iba a estar tan cerca de la muerte”, agregó el cantante de 29 años.

Asimismo, recordó a sus admiradores la importancia de vivir “con moderación y ser buenas personas”.

Guaynaa muestra la cicatriz que le dejó su accidente

Además, el 14 de marzo, el cantante boricua colgó una postal en su feed de Instagram, en la que muestra la notoria cicatriz que le dejó su accidente automovilístico.

“Say hello to my little scar… / Saluden a mi pequeña cicatriz…”, escribió en el texto que acompañaba la publicación.