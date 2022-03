Dalia Durán afirma que con sus activaciones le alcanza para vivir: “Me dedico íntegramente a trabajar”

Dalia Durán ha estado en el ojo de la tormenta desde que hizo público el duro momento que atravesó tras ser desalojada de su vivienda en Magdalena junto a sus cuatro hijos. Posteriormente, la cubana mostró en varios medios televisivos su nueva casa en Trapiche, Comas, y contó que tuvo que recurrir a la familia de su expareja para pedir ayuda.

No obstante, diversos personajes del medio han cuestionado a la influencer, quien recientemente ha pedido apoyo económico en varios canales de televisión para poder mantener a sus hijos mientras consigue trabajo.

En ese sentido, la conductora Janet Barboza le preguntó, en un enlace en vivo el 15 de marzo, por qué no ahorró dinero: “¿No pensaste en conseguir un trabajo? ¿en guardar pan para mayo?”. “Yo sí he estado trabajando, incluso estando en canal 5 (con Andrés Hurtado)″, contestó la cubana.

¿A qué se dedica Dalia Durán?

Ante tantas preguntas, Dalia dio a conocer de dónde obtiene dinero para poder mantener a sus cuatro hijos y afrontar los gastos de su familia. Sin embargo, aclaró que no es algo estable.

“Yo trabajo para marcas de clínica de estética, trabajo para salones de belleza como imagen... por eso me pagan, por ir a promocionarlos. Son dos o tres veces por semana. Lo lógico es tener un trabajo estable, al menos mensual, y seguir con mis activaciones, mis desfiles, que es lo que siempre hecho. Yo me dedico al rubro de belleza”, comentó.

Dalia Durán revela que sí le alcanza para vivir

Dalia Durán señaló que, pese a no tener un trabajo estable, las promociones que realiza para diversas marcas la han ayudado a solventar los gastos de su hogar y que lo que gana sí le alcanza para vivir.

“Sí, la verdad que sí (me alcanza para vivir), yo no me puedo quejar. Sí me alcanza. Cuando estoy trabajando, trabajo todos los días, llego tarde a casa porque me dedico íntegramente a trabajar todo el día”, agregó.