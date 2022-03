Andy Polo envió carta notarial a su exesposa Génesis Alarcon, según Magaly Medina

El inminente fichaje de Andy Polo por Universitario ha generado una fuerte ola de críticas contra el club crema, ya que el futbolista fue denunciado por Génesis Alarcon, ex pareja y madre de sus hijos, por violencia física y sexual. Incluso, el propio Portland Timbers, club donde jugó el peruano hasta este 2022, reconoció haber tenido conocimiento de estas acusaciones, pero que en su momento no tomó medidas para sancionarlo, por lo que le ofreció disculpas a la afectada.

Pese a ello, este último lunes 14 de marzo, Magaly Medina volvió a abordar el tema y presentó una carta notarial que el jugador le envió a su expareja, donde la acusa de levantar falso testimonio en su contra. Como era de esperarse, la conductora se pronunció contra el exintegrante de Inter de Milán tras negar los delitos de los que fue acusado.

Magaly Medina revela carta notarial de Andy Polo a Génesis Alarcon

La conductora puso en pantallas el documento enviado por Andy Polo en las últimas horas tras su llegada a Perú. Asimismo, la ‘Urraca’ afirmó que los golpes, moretones y demás imágenes reveladas por Génesis Alarcón son prueba suficiente para creer en su versión.

“Yo creo que las pruebas, esos golpes que ellas no ha mostrado, la fotografía de los golpes y la palabra de ella y la forma como ella lo ha contado... yo creo que hay que hacerle caso siempre a una mujer. Yo creo que ninguna mujer es loca para dejar un alojamiento cómodo e irse a vivir con sus dos hijos a una casita pequeñita”, indicó en ATV.

Magaly Medina indignada por respaldo a Andy Polo

A pesar de las fuertes denuncias realizadas por Génesis Alarcón en contra de Andy Polo, cierto sector de la hincha de Universitario ha justificado el inminente fichaje del veloz extremo. Por ello, Magaly Medina enfiló contra estos seguidores y también contra los directivos del club de Ate.

“Es un hombre que no se ha portado a la altura de las circunstancias y no se puede tener como miembro destacado de un equipo a una persona con un comportamiento tan bajo con respecto a gente indefensa, como es la madre de sus hijos, y sus pequeños. Sin embargo, hay gente que lo cobija y que lo protege públicamente. A mí, eso me parece vergonzoso”, aseveró.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).