El día de hoy, 15 de marzo, los conductores de Amor y Fuego dieron a conocer la denuncia que estableció la empresaria y actual pareja del ‘Gato’ Cuba, Alexandra Venturo, contra el padre de su hija, Marco Daniel León, por violencia física y psicológica.

En el reportaje, se detalla la parte policial donde la empresaria señala a su expareja como “violento”, luego de que ambos no llegaran a un acuerdo para el régimen de visitas de la menor de dos años.

¿Qué dice la parte policial sobre la denuncia de Ale Venturo al papá de su hija?

En otra parte del documento, al cual tuvieron acceso las cámaras de Amor y fuego, se aprecia los detalles de la denuncia realizada por Ale Venturo.

“El denunciado se ofuscó porque no se encontraba conforme con la conciliación a favor de su menor hija, mostrando una conducta muy agresiva contra su persona., tirando un puñete en la mesa, tirando sus lentes, jalándose el polo de manera desesperada” , se lee en parte de la denuncia policial.

Cabe resaltar que Ale Venturo habría logrado obtener la tenencia completa. Sin embargo, la empresaria señala que no es la primera vez que es víctima de presunta agresión. “Con constantes insultos (...) amedrentándola y denigrándola como mujer”, se observa en otra parte del documento. Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.

Ale Venturo denunció al padre de su hija de violencia física y psicológica. Foto: Amor y fuego/captura

La expareja de Ale Venturo se pronuncia sobre la denuncia por violencia

Amor y fuego reveló unos audios de Marco Daniel León, donde asegura no haber agredido a Alexandra Venturo y que le estarían dificultando el proceso legal para el régimen de visita para ver a su hija.

“Nunca en mi vida le he pegado a una mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación tóxica de los dos lados, pero yo nunca he hecho las cosas que está alegando (...) El día de la conciliación me quitaron todos mis derechos porque no estaba dispuesto a aceptar sus términos y ahora ya no pueda verla (a su hija)”, comentó en parte del audio.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).