“Xena, la princesa guerrera”: ¿qué fue de la vida de Lucy Lawless tras interpretar al personaje?

Lucy Lawless marcó un hito en el mundo de la pantalla chica con su papel de heroína en el programa “Xena: la princesa guerrera”. Dicha serie es una de las más icónicas de los años 90 y también fue reconocida por estar entre las producciones pioneras que le dieron un protagónico a una mujer, en el marco de una sociedad donde prevalecía la imagen del hombre. La condición física de la actriz la hacía resaltar ante los demás y derrotaba a todo villano que se le atravesaba.

Esta serie televisada fue emitida entre 1995 y 2001, como parte de la presentación de un nuevo paradigma, por lo que se convirtió en uno de los títulos más vistos en casi 90 países. La trama de la historia y el carácter de la intérprete nos lleva hacia la antigua Grecia, aunque “Xena: la princesa guerrera” se filmó en Nueva Zelanda. país de origen de Lucy Lawless.

El desarrollo de la serie cautivó al público, que se enganchó con la historia del personaje principal. Eso sí, la actriz mencionó que algunas escenas no fueron de su completo agrado: “Nunca llegó a gustarme eso de pelear, pero no me cansé nunca del personaje. Aquella fue una época genial y todos nos llevábamos de maravilla. Siempre saltaba de la cama por la mañana para ir al trabajo”. Sin embargo, con el paso de los años, la vida de la artista cambió.

¿Qué fue de la vida de Lucy Lawless?

Cuando se acabaron las grabaciones de la serie, Lucy Lawless mantuvo su vínculo con el mundo del cine manteniéndose en el rubro de la acción. Sin embargo, en 2021 decidió innovar y fue la voz de Tzod, personaje de la película “The spine of night”. Asimismo, fue parte de la comedia “Minions: the rice of Gru”.

En el año 1995 se separó de su pareja Garth Lowless y conoció a Robert Rapert, con quien todavía sigue comprometida, ya que en 1998 se casaron. Un año más tarde, nació su hijo Julius y en 2002 llegó Judah.

Como cantante, se dedicó en los últimos años a presentarse en Broadway, con lo que reafirmó también su pasión por este arte.

Renee O'Connor y Lucy Lawless se reúnen para My life is murder. Foto: CORNTV

¿Cómo empezó su camino en la actuación?

En el año 1987, su primer trabajo como actriz se dio en la comedia “Funny business”. Si bien es cierto que no tenía un diálogo fijo, le gustó el mundo de la actuación, por lo que comenzó estudios de arte dramático en Canadá. Tras ocho meses de estudio, obtuvo su primer trabajo en 1993 con “Hércules y las amazonas”. Al año siguiente comenzó a grabar “Xena: la princesa guerrera”.

“Trabajé muy duro para ello... En realidad, no hice nada para ganarme ese título. Está todo en la cabeza de los fans, no en la mía. Esa es la naturaleza de un famoso”, mencionó Lucy en su momento tras ser reconocida por romper los mitos del hombre como rol protagónico.

Lucy Lawless y su paso por la actuación. Foto: MCA Television

¿Quién es Lucy Lawless?

Nacida en el año 1968, Lawless destacó por dar sus primeros pasos como cantante. A los 10 años ya era parte fundamental del coro de su colegio. Además, buscaba dedicarse a este rubro desde pequeña. Tanta fue la emoción y afinidad a este gusto que estudió ópera y aprendió a manejar idiomas como francés, italiano y alemán.

Con el violín en la maleta, Lucy recorrió Europa para poder ganar fama y es así que se dio cuenta que el camino iba ser complicado, ya que no le fue bien. Tras pasar momentos difíciles y vivir con un cigarrillo, y café el día a día, volvió a su país para comenzar su propia historia.

Al regresar, se dedicó al trabajo de buscar minerales en una empresa: “En realidad, estuve en el desierto buscando muestras, no fui técnicamente minera. He cambiado un montón de neumáticos de camiones, eso sí”, le contó a El País.