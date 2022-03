Valery Revello reflexiona sobre la salud mental: “Yo jamás quise mostrar todo lo que me estaba pasando”

Hace unas horas, Valery Revello realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se aprecia un extenso mensaje en el que revela cómo se ha estado sintiendo en este último año. Como se recuerda, la aún esposa del futbolista Sergio Peña acaparó los titulares de espectáculos hace poco más de un mes por un ampay con el surfista Sebastián Bernos saliendo de un hotel.

A raíz de ello, el seleccionado nacional publicó un comunicado explicando que ya no se encontraba en una relación con Valery desde hace un tiempo. “Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”. Sin embargo, actualmente parece que ambos llevan la fiesta en paz por el bien de su pequeña.

Valery Revello comenta cómo se ha venido sintiendo en este último año

Comenzó su texto recordando a las personas que le preguntaban constantemente si “estaba bien”, pero Valery Revello no se atrevía a responder. “Sinceramente, no quería que me vieran mal. Las redes sociales siempre muestran la mejor cara de todos, nadie “tendría” por qué estar viendo tus tristezas. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos siempre que ocultar bajo una sonrisa todo el sufrimiento que estamos sintiendo? Es normal que en algún momento de tu vida te sientas así”.

Luego dio a conocer que a pesar de haber crecido como una niña feliz, en un punto sus seguidores empezaron a notar que la empresaria había cambiado su forma de ser, y esto tendría varias razones. “Hasta que en un punto todos ustedes comenzaron a darse cuenta de que algo no andaba bien en mí. Yo jamás quise mostrar todo lo que me estaba pasando porque tampoco lo creía necesario, definitivamente hay cosas que uno no quiere contar porque son muy personales”.

Valery Revello comparte extenso mensaje donde revela que no se sintió bien consimigo misma por un tiempo. Foto: Valery Revello/Instagram

Valery Revello insta a su público a que cuide su salud mental y fomenta el amor propio

En otra parte del texto, Valery Revello, quien radica en Miami actualmente, asegura que ya se empieza a sentir mejor y que nuevamente está “floreciendo” y por ello se animó a aconsejar a sus seguidores.

“Pónganse siempre primero. No permitan que nada ni nadie les robe la sonrisa de la cara. Segundo, respétense a ustedes mismos, abrácense todos los días, para que cuando alguien no lo haga correctamente te vayas de ahí. Tercero, amor propio, ¡qué importante es tener amor propio! Cuando te amas y sabes tu valor, sabes perfectamente lo que mereces, nunca dudes de ti”, expresó.

"Pónganse siempre primero. No permitan que nada ni nadie les robe la sonrisa de la cara", dijo Valery Revello. Foto: Valery Revello/ Instagram

“¡La paz y tranquilidad mental no tienen precio alguno! Si no tienes salud mental, ¿cómo ejerces tus obligaciones?, cómo trabajas?, ¿cómo atiendes a tus hijos?, ¿cómo te relacionas? Todo lo haces sin ganas, sin pasión, y lo digo por experiencia propia. Es que es imposible, se los digo en serio… Por favor, prioricen siempre lo de adentro. Y se los dice una Valery que quisiera que nadie sufra en esta vida, pero es imposible”, prosiguió la joven de 27 años.

Finalmente, terminó su párrafo recordando una frase que le dijo su madre una vez: “La vida duele hija, estamos en constante aprendizaje, todo nos hace más grandes y fuertes”, y precisó que luego de haber pasado por difíciles situaciones seguirá siendo fiel a sí misma.