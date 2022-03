Tilsa Lozano sobre las disculpas de Shirley Arica: “Aceptarlas ni me suma ni me resta”

El altercado mediático que protagonizaron Tilsa Lozano y Shirley Arica parece estar cerca de llegar a su fin. Todo comenzó en los inicios de este 2022. En ese tiempo, la exintegrante de ‘‘El poder del amor’’ reconoció haber cometido un error al calificar tan duramente a la exconejita y hasta señaló que estaría dispuesta a pedirle las disculpas necesarias.

“Yo creo que no debí darle esos adjetivos. No medí la magnitud de mis palabras en ese momento; entonces, de eso sí me puedo arrepentir”, indicó a ‘‘En boca de todos’’. Pues bien, el mismo programa tuvo como invitada a la popular ‘Tili’ y, como era de esperarse, se refirió a lo señalado por la modelo.

Tilsa Lozano minimiza las disculpas de Shirley Arica

La actual pareja de Jackson Mora respondió durante varios minutos las distintas consultas de los conductores hasta que llegó el momento de dar su opinión sobre las disculpas de Shirley Arica. Tilsa restó importancia a ello, aunque reconoció que si le hacen llegar dichas excusas, las tomaría de buena forma.

“Sí, claro (aceptar las disculpas). Si realmente algún día me las piden de verdad, ¿por qué no? Yo creo que pedir disculpas te hace grande y a mí, ni me suma ni me resta” , indicó ante las consultas de Tula y Maju Mantilla.

Tilsa Lozano asegura que nunca respondió a Shirley Arica

En otra parte de su respuesta, Tilsa Lozano dejó en claro que nunca cayó en el juego de Shirley Arica, pero también alabó su actual comportamiento, ya que aseguró que su pedido de disculpas demuestra un grado de madurez en ella.