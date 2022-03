Rauw Alejandro defiende a Rosalía tras críticas por su nuevo disco: “Una artista completa”

Luego de unos meses de silencio, Rosalía volvió con todo gracias al lanzamiento de sus nuevos temas como “Saoko” y “Chicken Teriyaki”. Sus millones de fanáticos celebraron la nueva propuesta musical presentada, pero el otro lado de la moneda es que la española ha recibido fuertes críticas en las redes sociales, donde se indica que en ciertas partes de sus canciones la letra es difícil de entender .

Pese a ello, ambas producciones gozan de un gran éxito en las distintas plataformas digitales como en el caso de YouTube, donde acumula más de 35 millones de visualizaciones entre los dos temas. Y por si eso fuera poco, Rauw Alejandro también salió en defensa de su novia y alabó sus dotes en la música.

PUEDES VER: Rosalía anuncia concierto gratis en TikTok para lanzar álbum Motomami

Rauw Alejandro defiende a Rosalía de las críticas

El reguetonero utilizó su cuenta de Twitter para escribir diversos mensajes en clara alusión a Rosalía. El intérprete de “Todo de ti” dejó en claro que la producción de “Motomami” está a ‘otro nivel’ y además la calificó como una artista completa a la española.

Rauw Alejandro y Rosalía conforman una de las parejas más sólidas en el espectáculo internacional. Foto: Twitter

“Motomami es un mood, los sonidos y las melodías están en otro nivel. No hay ni latino, ni gringo con ese sonido y nivel de produ…. lo dejo ahí…” , indicó. Luego, agregó: “Y lo más cabrón es que el 95% de toda esa creación solo fue ella. She is a genius. A complete artist” . Por último, el boricua se acordó de los detractores de su actual pareja: “Ellos hateando, nosotros facturando” .

Rosalía explica el significado de la canción “Chicken Teriyaki”

“Motomami” será lanzado el próximo 18 de marzo; sin embargo, Rosalía no dejó a sus fanáticos con ansias y lanzó dos temas en estos últimos días, entre los que incluyó a “Chicken Teriyaki”. Dicha canción contiene un curioso challengue, el cual fue explicado por la propia española en charla con El País.

“Está inspirado en la forma de poder ser ‘kawaii’, buscando la imagen ‘cute’, porque al final también es un contraste. La letra tiene un punto duro de vez en cuando en la forma en la que está escrita y yo tenía la ilusión de encontrar un movimiento que tenga contraste”, indicó.