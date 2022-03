Pamela Franco no estaría interesada en visitar el programa de Karla Tarazona, según ‘Metiche’

Pamela Franco ha dejado en claro que su relación con Karla Tarazona, madre del segundo hijo de Christian Domínguez, es cordial. No obstante, ‘Metiche’ insiste en que l a cantante de Puro Sentimiento no quiere visitar el set de “D’ mañana”. La conductora, quien criticó recientemente la forma en la que inició la relación entre Anthony Aranda y Melissa Paredes, salió en defensa de la artista.

‘Metiche’: “No sé por qué Pamela Franco no quiere venir”

Durante la última edición de “D’ mañana”, Karla Tarazona aclaró cuál sería el estado de su relación con Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. “Pamela entra a la vida de Christian, de una forma, creo yo, para bien. No será mi mejor amiga, pero yo tengo una excelente percepción, porque mis hijos, mis tres hijos, la quieren mucho”, señaló la conductora.

Ante esto, Kurt Villavicencio, bajo su personaje ‘Metiche’, se dirigió a la integrante de Puro Sentimiento para motivarla a que aprecie las palabras de Tarazona. “Pamela, escuchaste las lindas palabras que Karla tuvo para ti, te invitamos, te invitamos a ‘D’ mañana’”. No sé por qué Pamela Franco y Puro Sentimiento no quieren venir. La invitación está hecha, Karla te espera con las manos abiertas”, comentó.

Además, el presentador le contó a su colega que la producción del show que conducen juntos se habría comunicado con la cantante para invitarla a presentarse en el show; sin embargo, ella habría rechazado la propuesta.

El conductor agregó: “En enero, yo pensé que Pamela iba a estar en el otro magazine de la mañana. Ahora, yo no sé que pasa con Pamela Franco que no quiere venir a ‘D’ mañana’”.

Posterior a ello, Karla insistió en que no había ningún conflicto entre ambas: “No ha pasado nada, al contrario, no somos las mejores amigas que se van a tomar el café, pero hay una relación cordial, porque está Valentino de por medio”.

Karla Tarazona y Pamela Franco ya habían protagonizado encuentro en el programa "Válgame". Foto: La República

¿Cómo es la relación entre los hijos de Karla Tarazona y su nueva pareja?

Cabe mencionar que Karla Tarazona y Christian Domínguez llevan una relación cordial por el hijo que tienen en común. Incluso, la conductora ha revelado que Rafael Fernández, su nueva pareja, es un personaje clave en el proceso de crianza de sus pequeños.

“Desde que Rafael llegó a nuestras vidas ha participado en los momentos buenos y malos de mis hijos. Siempre está ahí para apoyarnos. Es mi esposo y gracias a Dios que me apoya en todo. Él aceptó a la gallina y sus pollitos. Es lo que más amo de él, que no se complicó la vida, sino, al contrario. Rafael tiene tres hijos y, con su experiencia como padre, me ayuda mucho con los míos”, dijo Tarazona a Trome.