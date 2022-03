Pamela Franco comparte divertido tiktok con Christian Domínguez: expectativa vs. realidad

Pamela Franco dejó encantados a todos sus seguidores luego de compartir un divertido video de tiktok con Christian Domínguez de protagonista. La pareja está viviendo unos de sus mejores momentos en familia y no dudan en demostrar su amor a través de redes sociales.

Hace unos días los cantantes de cumbia celebraron por todo lo alto el primer año de su pequeña hija con una gran fiesta ambientada con las orquestas de ambos. Diversos videos de la festividad se hicieron virales, entre ellos el que usó la cumbiambera para el clip de tiktok.

En el video que publicó Pamela se puede ver, en un inicio, al artista bailando el popular tema “Cómo se mata el gusano”. Y luego su esposo aparece haciendo los quehaceres del hogar. Esto como parte del viral: expectativa vs. realidad.

Pamela Franco y Christian Domínguez festejan el primer año de su hija

Al igual que cualquier otra pareja de la farándula nacional, Pamela y Christian no escatimaron en gastos al momento de organizar la fiesta de su hija Mariacataleya, quien cumplió un año. El evento se realizó el 5 de marzo y asistieron familiares y amigos cercanos de los cantantes.

La bailarina fue quien compartió algunos videos de la fiesta en sus redes sociales, donde se pudo apreciar parte de la decoración. Los invitados pudieron gozar del show infantil que hubo con muñecos y un diverso repertorio de canciones, además de la presentación de dos orquestas musicales.

Pamela Franco asegura que llegará a los 3 años de relación

La integrante de Puro Sentimiento fue consultada por su relación y el futuro que le depara junto a Christian Domínguez. La joven se mostró muy enamorada de su pareja y aseguró que, pese a las adversidades, estarán juntos por un largo tiempo.