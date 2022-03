¿Quiénes son las 4 representantes de Perú que compiten en el Miss Mesoamérica Internacional?

Las cuatro representantes de Perú ya se encuentran en El Salvador para competir por la corona del Miss Mesoamérica Internacional, certamen que se lleva a cabo desde el 13 hasta el 20 de marzo. Al igual que todos los años, nuestro país se hace presente en el concurso con las candidatas elegidas por la franquicia de Jessica Newton.

En la edición de este 2022, Perú se encuentra como uno de los favoritos para ganar la competencia, debido a que el año pasado la modelo nacional Gianella Segura fue la triunfadora en dicho reinado bajo el formato Miss Teen Mesoamérica.

Esta vez, las cuatro modelos seleccionadas son: Mei Azo, Mishelle Vargas, Macarena Argote y Ale Müller. Cada una de ellas competirá en su categoría.

Mei Azo

La modelo de 26 años, Mei Azo es nuestra representante en el Miss Mesoamérica Internacional. Ella desplegará todo su talento y glamour en la pasarela para lograr conseguir la ansiada corona.

Cabe mencionar que la joven quedó como segunda finalista en el Miss Perú Universo 2021, que buscaba a la sucesora de Janick Maceta.

“Nunca perdamos esa visión que tenemos de nosotros mismos. Es lo que nos moverá a donde queramos, es lo que marcara siempre un nuevo comienzo a pesar de los tropiezos. Sonríeles a los desafíos y con mucho orgullo da todo el 1000%. Gracias Paita, Piura y Perú entero por todo su apoyo y cariño”, dijo Mei Azo en ese momento.

Mei Azo. Foto: Miss Perú 2021

Mishelle Vargas

Mishelle Vargas representará al Perú en la categoría Miss Teen Mesoamérica. La modelo fue reina de la edición del 2021 del Miss Perú La Pre.

A través de sus redes sociales, la joven se mostró muy ilusionada con su participación en el certamen internacional.

“Hoy mi corazón explota de emoción. Los sueños son posibles. Prometo dar lo mejor de mi en El Salvador, en @mesoamericainternational. Gracias por confiar en mí, @jessicanewtonoficial. Gracias por todos tus consejos, prometo ponerlos en práctica en todo momento, no me canso de admirarte”, expresó en su cuenta de Instagram.

Macarena Argote. Foto: Instagram

Macarena Argote

La pequeña Macarena Argote, a su corta edad, nos representará en el concurso bajo la categoría Little Mesoamérica 2022. Cabe mencionar que la modelo fue reina del Miss Perú Mini 2021.

En sus redes sociales, Macarena ha compartido cada momento que está disfrutando en El Salvador junto a nuestras demás representantes.

“¡Ya estoy aquí! Recibiendo sus lindas energías”, escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

Macarena Argote. Foto: Instagram

Ale Müller

Ale Müller se encuentra en El Salvador representando al Perú en la categoría Pre Teen Mesoamérica 2022.

La pequeña es Miss Perú Pre Teen 2021, y bajo ese título buscará la corona en el certamen internacional. En sus redes sociales, Ale se mostró muy emocionada por su participación en dicho reinado.

“Me faltan palabras para explicar lo que siento. En 3 días me voy a representar a mi país y no sería posible sin el amor, cariño y dedicación con la que me ha preparado y acompañado el equipo de Miss Perú”, escribió hace unos días en su Instagram.