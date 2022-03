‘Metiche’ sobre relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes: “Les doy hasta Semana Santa”

‘Metiche’, conductor de “D’ mañana”, no se mostró de acuerdo con el inicio de la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda y arremetió contra ellos en su programa de espectáculos. Luego de varios días lejos de redes sociales, los ‘tortolitos’ volvieron con todo y subieron varios videos a sus historias de Instagram.

No obstante, el desgano de Melissa no pasó desapercibido para el conductor, quien afirmó que no les queda mucho tiempo juntos. “ Yo les doy solo hasta el jueves 14 de abril que empieza Semana Santa”. Asimismo, el presentador añadió que la ex chica reality parece estar cansada de su relación. “Ya está harta de tanta historia”, concluyó.

Por otro lado, su compañera Karla Tarazona respondió fuerte y claro a los comentarios del ‘Gatito activador’, quien asegura que no le deben disculpas a nadie por haberse enamorado. “No puedes ir por la vida justificando que, porque te enamoraste, pasaron las cosas. Si fuera así, entonces, uno se va a ir enamorando toda la vida destruyendo a las familias ”, señaló.

Melissa Paredes se divierte con la familia de Anthony Aranda

En un video difundido a través de Instagram, Melissa Paredes dio a conocer que se reunió y pasó un fin de semana con las hermanas y familia de su actual pareja Anthony Aranda a quien llenó de elogios.

La actriz y modelo compartió este video en redes sociales donde se puede ver una cercanía con la familia del bailarín y también se puede ver ‘bromeando’ con las hermanas del actual integrante de Esto es Guerra mientras disfruta de su compañía.

Melissa Paredes mandó fuerzas a Anthony Aranda tras lesionarse en EEG

A través de historia de Instagram, Anthony Aranda dio a conocer que se lesionó el tobillo compartiendo una serie de mensajes para los ‘combatientes’ y su equipo de Esto es Guerra que le desean una pronta mejoría.