‘Metiche’ sobre relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes: “Les doy hasta Semana Santa”

‘Metiche’, conductor de “D’ mañana”, no se mostró de acuerdo con el inicio de la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda y arremetió contra ellos en su programa de espectáculos. Luego de varios días lejos de redes sociales, los tortolitos volvieron con todo y subieron varios videos a sus historias de Instagram. Sin embargo, el desgano de Melissa no pasó desapercibido para el conductor, quien afirmó que no les queda mucho tiempo juntos. “Yo les doy solo hasta el jueves 14 de abril que empieza Semana Santa”. Asimismo, el presentador añadió que la ex chica reality parece estar cansada de su relación. “Ya está harta de tanta historia”, concluyó. Video: Panamericana TV