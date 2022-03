Karla Tarazona sobre Melissa Paredes: “Ya no se le ve feliz, no se le ve contenta”

Karla Tarazona afirma que Anthony Aranda y Melissa Paredes iniciaron su relación de forma muy caótica, y que en esto también se vio afectado Rodrigo Cuba. Durante la última edición de “D’ Mañana”, programa que conduce junto a ‘Metiche’, la presentadora y su compañero volvieron a compartir sus contundentes apreciaciones sobre la pareja.

Karla Tarazona opinó sobre el accionar de Melissa y el bailarín ‘activador’

Karla Tarazona y ‘Metiche’ presentaron una nota que demostraría la posible lejanía que hay actualmente dentro de la relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes. En el video, se puede ver que Melissa Paredes ha pasado el fin de semana lejos de su novio y acompañada de sus amistades.

No obstante, apenas las cámaras la enfocaron, la conductora señaló que todos estos inconvenientes se darían por las circunstancias en las iniciaron su noviazgo y cómo esto impactó en la familia de la modelo.

“Yo solamente voy a decir algo, quizá estén de acuerdo o no. No puedes ir por la vida justificando que, porque te enamoraste, pasaron las cosas, porque, si fuera así, entonces uno va a ir por la vida enamorándose y destruyéndole la vida a todas las familias”, señaló.

Karla Tarazona cree que la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda terminará mal. Foto: GLR/Instagram

¿Qué más dijo Tarazona sobre Melissa y Anthony?

Ante los comentarios de su colega, ‘Metiche’ agregó: “Si te enamoras y tu pareja está casada, primero que resuelva sus problemas con su marido y luego arranquen la relación”.

Finalmente, la también conductora de radio aseguró que el integrante de Esto es guerra también se habría beneficiado de la popularidad de Melissa en redes. “No sé si soy yo, pero a Melissa no se le ve como antes. Ya no se le ve feliz, no se le ve contenta. Él dice: ‘ella hace sus cosas, yo hago mis cosas’. Mentira, si para en los canjes de ella”, comentó.