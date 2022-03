Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia: “Debe ser loco enterarse que vamos para allá”

Será su primera vez en el Perú como músico y turista. Su tierra natal, Argentina, posee una gran comunidad de nuestros compatriotas, lo cual llevó a Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, ser un asiduo comensal de restaurantes peruanos. “Ese ha sido mi mayor acercamiento con Perú”, cuenta. En su visita, el cantante quiere disfrutar mucho de la gastronomía, de la cual se siente seducido, según afirma.

El 21 de abril, el ‘Ruso’, apelativo por su apellido, llegará a Lima para presentar su último álbum “La Dirección”, el tercero en su anaquel personal. El artista de 31 años conversó con La República sobre su próximo aterrizaje.

- ¿Por qué Conociendo Rusia?

Es un nombre que tiene que ver con mi historia. Por mi apellido, siempre me dijeron ‘Ruso’. Entonces, de tanto decirme así, en un momento, pensando en tener mi disco, no sabia si ponerle “Mateo”, si ponerle “El Ruso” o “Conociendo al ruso”, que era un modo de que a través de mi música me conocieran. En eso se me ocurrió Conociendo Rusia que es ‘conociendo mi Rusia’, que soy yo, que no tiene nada que ver con conocer el país en sí. Mis canciones no tienen que ver nada con Rusia como país.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de incluir a Perú en el Tour La Dirección?

Nosotros teníamos muchas ganas este año de poder salir de viaje y hacer esta parte de trabajo que es muy lindo, que es empezar a encontrarnos con los fans de distintas partes de Latinoamérica. Tenemos un montón de escuchas en Perú, sabíamos que había gente allá que nos está escuchando y entonces dije ‘hagámoslo’.

Su influencia musical viene de Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta, el tango y The Beatles, le dijo Mateo a La República.

- ¿Sentiste el impacto de los fans peruanos tras el anuncio del concierto?

Hay mensajes de gente contenta, agradecida, porque no se lo esperaba. Debe ser loco para los que escuchan Conociendo Rusia enterarse que voy para allá, es una linda sorpresa.

- Vienes de una familia ligada a la música...

Mi familia es una familia de músicos desde hace varias generaciones. Yo soy la cuarta generación desde mi bisabuela, mi abuela, mi padre, mi hermana, mi primo. Todos pianistas, docentes en piano, cantantes. Mi padre es un pianista increíble, arreglador y compositor. Mi primo es director de orquesta. Yo soy el único que se fue a la guitarra y al rock. Encontré mi camino más por ese instrumento y cantando.

- Sobre el disco “La Dirección”, que se grabó en 2021, ¿cuánto costó grabarlo en medio de pandemia y restricciones en Argentina?

Lo grabamos en un momento donde hubo un poco de soltura, se podía reunir más gente, ingresar a los estudios de grabación. Más o menos en dos semanas seguidas de grabación.

Conociendo Rusia tiene tres álbumes: Conociendo Rusia (2018), Cabildo y juramento (2019) y La Dirección (2021).

- Sobre el tour, vienes por la presentación del disco “La Dirección”, ¿el setlist será enfocado solo en ese disco?

Es la presentación de “La Dirección”, pero, al ser la primera vez en Perú, no deja de ser la presentación de todo lo que es el proyecto. Presentamos a Conociendo Rusia en Perú, entonces vamos a tocar todo.

- ¿Qué expectativas de esta primera visita al Perú?

Al ser la primera vez, hay mucha expectativa de parte de ambas partes, del público y de la banda encontrarse con gente que nunca nos ha escuchado en vivo.

Mateo cuenta los días para llegar a Lima, en donde departirá sus éxitos “Loco en el desierto”, “La Luna”, “Lo que pasó”, “Mi casa tu casa”, “Cabildo y juramento”, entre otros temas de tres álbumes que lo han llevado a ganar bastante terreno en el circuito del rock y pop en Latinoamérica en cuatro años de trayectoria en este viaje llamado Conociendo Rusia.

¿Dónde tocará Conociendo Rusia? Su presentación será en el Arena Perú de Jockey Plaza el próximo 21 de abril. Las entradas están a la venta en la web de Joinnus.