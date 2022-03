Lucecita Ceballos rechaza abrir su OnlyFans: “Priorizo mi paz mental y emocional”

Lucecita Ceballos reveló que nunca abrirá una cuenta en OnlyFans, pese a que muchos de sus fans se lo piden a través de las redes sociales. La actriz cómica aclaró los motivos por los cuales ha tomado esa decisión. Según ella, no se sentiría cómoda al publicar fotos de contenido sexual en la plataforma.

“Conmigo no va lo del OnlyFans, yo estoy contenta con el contenido que genero en las redes y cual tienen cierta sensualidad, pero lo demás está descartado. Sigo manteniendo mi posición, porque no me sentiría cómoda (mostrando más de la cuenta), priorizo mi paz mental y emocional. Eso es más importante”, expresó en entrevista para Trome.

Lucecita Ceballos: “La paz no tiene precio”

La artista colombiana mencionó que sus seguidores le escriben para recomendarle que ingrese al mundo del OnlyFans, pero ella rechaza esas propuestas.

“Hay personas que me siguen escribiendo para saber cuándo voy a abrir mi cuenta, pero les digo que nunca . Yo me manejo de la forma que me siento mejor y no voy a cambiar ni estar motivada porque gane más u otro tipo de factores que no van a significar un bienestar emocional. Para mí, la paz no tiene precio ”, agregó la también conductora de TV.

Afirmó que si no fuera madre, tampoco se crearía una cuenta en OnlyFans porque se siente feliz con el trabajo que tiene. “Cada una sabrá con lo que se siente feliz, gracias a Dios estoy con bastante trabajo. Marco distancia con la plataforma, más no con nadie en especial ni con una chica específicamente. Así fuera soltera y no tendría hijos, no aceptaría tener OnlyFans ”, sostuvo Lucecita Ceballos.

¿Qué dijo sobre Fátima Segovia en Onlyfans?

Al ser consultada sobre su colega Fátima Segovia, quien salió del programa JB en ATV y ahora se dedica a subir contenido a OnlyFans , Lucecita Ceballos dijo que respeta las decisiones de todos y evitó darle un consejo.

“No me creo consejera de nadie. (...) Cada uno debe respetar las decisiones de los demás, independientemente que estemos de acuerdo o no. Si ella ha decidido continuar en esa plataforma, se siente bien, cree que le va súper mejor y está priorizando otros aspectos, pues... no tengo nada que decir. No quisiera dirigirme a ella para aconsejarle algo”, finalizó la actriz cómica.