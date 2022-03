Kim Kardashian le exige a Kanye West que no mienta sobre el contacto que tiene con sus hijos

Kim Kardashian y Kanye West no pueden llegar a un acuerdo. En esta oportunidad, la empresaria le escribió al rapero y padre de sus hijos para que dejara de victimizarse en redes sociales. El artista, quien volvió a criticar la presencia de su hija mayor en TikTok, habría mentido con respecto al constante contacto que mantiene con sus pequeños.

Kim Kardashian a Kanye West: “Por favor, para con esta historia”

Durante las primeras horas del lunes 14 de marzo, Kanye West recurrió a sus plataformas para compartir con sus seguidores una instantánea en la que se puede apreciar tres prendedores, dos de ellos con los rostros del rapero y Kim Kardashian.

El rapero agregó en la descripción de la foto: “Esto estaba en la mochila de mi hija cuando se me ‘permitió’ verla la semana pasada. Es por eso que me esfuerzo tanto por mi familia. Estoy preparado para proteger a mi familia a toda costa. Como el sacerdote de mi hogar. No te preocupes, Northy, Dios todavía está vivo”.

Si bien los fanáticos del músico se manifestaron en los comentarios, pasaron apenas dos horas para que la protagonista de “Keeping up with the Kardashian” se hiciera presente y cuente su versión de los hechos. “Por favor, para con esta historia, estabas aquí, esta mañana, recogiendo a los niños para llevarlos a la escuela”, escribió la celebridad.

Kim Kardashian le pidió al rapero que dejé de decir que no puede ver a sus hijos. Foto: Instagram Kanye West

Pete Davidson a Kanye West: “¿Puedes tomarte un segundo y calmarte?”

Durante el último fin de semana, Pete Davidson, actual novio de Kim Kardashian, también protagonizó en redes sociales una intensa conversación con Kanye West, a través de mensajes. El comediante de SNL salió en defensa de la empresaria y felicitó su labor como mamá de los hijos del rapero.

“Hola, es ‘Skete’. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8.00 a. m. y no tienes por qué ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes mucha suerte de que ella sea la mamá de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y que me harté de estar callado. Madura”, escribió.