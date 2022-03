Katia Palma sobre la comedia peruana: “No te puedes sentar y hablar pura estupidez”

Katia Palma fue invitada por Jesús Alzamora para participar en su canal de YouTube ‘La Lengua’. La conductora y actriz sostuvo una charla con su excolega respecto al trabajo de los comediantes en el país. Ella aseguró que era el humor siempre tenía que poseer una estructura a pesar de que sea improvisación.

Si bien figura de Latina Televisión no mencionó directamente a los comediantes Ricardo Mendoza, Jorge Luna o Norka Gaspar, quienes han sido cuestionados por el tipo de “humor” que comparten, pero sí apuntó a una crítica directa al tipo de show que ellos realizaban.

“Mira, no voy a hablar... Escúchame para hacer un espectáculo de humor hay que trabajarlo, no te puedes sentar y hablar pura estupidez si no hay un ritmo en el humor. Un día me provocó hablar del caramelo, qué chu..., no, señor. Puedes improvisar ahí, pero no sostienes, a ver ponlo a Christian (Rivero) una hora hablando, no sostiene”, resaltó.

Incluso Katia Palma le resaltó a Alzamora que él no podría realizar lo mismo; ante ello, el conductor señaló que su programa no tenía un guión funcionaba, pero la comediante le refuto diciendo que su programa no era un espectáculo de humor. “Hay que estudiar para ser comediante”, respondió Katia.

De igual manera, Alzamora defendió al podcast mencionando que “Hablando huevadas” posee el mismo formato que un podcast español que también tienen éxito. Al respecto, Katia Palma recalcó que incluso el podcast está editado.