Ernesto Pimentel incómodo con llamada de Andrés Hurtado: “Le contesté por educación”

Andrés Hurtado se ha caracterizado por ser uno de los personajes más polémicos y estrafalarios de la televisión nacional. El presentador lo demuestra en cada una de las ediciones de su programa “Sábado con Andrés”, donde termina sorprendiendo a sus televidentes con cualquier tipo de ocurrencia. La última edición no fue la excepción, puesto que llamó en vivo a dos famosos conductores del medio.

El también actor cómico entabló comunicación telefónica con Jorge Benavides y Ernesto Pimentel y aseguró que hasta su competencia opta por verlo a él y no a sus respectivos canales. Al parecer, esto no gustó mucho al creador de la ‘Chola Chabuca’, quien aseguró que le contestó por educación, ya que se encontraba haciendo otras actividades.

Ernesto Pimentel incómodo con llamada de Andrés Hurtado

Como se sabe, la figura de América viene sobrellevando un tratamiento tras una operación en su cadera por lo que el llamado de Hurtado lo tomó en dicho momento. De todas formas, Ernesto aseguró que le guarda mucho aprecio a su colega a pesar del incómodo momento.

“Yo le contesté de la mejor manera, por educación, a pesar de que estaba haciendo mi terapia, pero no le da derecho de hablar de esa manera (que no ve a su canal), porque no lo estaba haciendo” , indicó para la prensa.

Ernesto Pimentel agradece a elenco de “El reventonazo”

A pesar de estar alejado de su programa por cuestiones de salud, Ernesto Pimentel se esforzó por mantenerse al tanto de lo que sucede en esta temporada de verano y decidió agradecerle a su elenco por todo el trabajo realizado en su ausencia.