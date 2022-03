Claudia y Gabriela Serpa pasaron bochornoso momento al ser confundidas con las hermanas Soifer

Claudia y Gabriela Serpa pasaron un incómodo momento durante su viaje a Ica cuando ingresaron a la tienda de una mujer que las confundió con las hermanas Soifer al momento de saludarlas.

Las modelos estuvieron de visita por el sur para grabar más contenido para su canal de YouTube y con el propósito de conocer la historia de las chocotejas. No obstante, lo que llamó la atención fue que no fueron reconocidas en su travesía culinaria y las confundieron con las chicas reality.

“Señito, ¿cómo está? ¿Dónde están las chocotejas para comerlas de una vez?”, se escucha decir a las rubias. “Pero ¡quién no las conoce a las hermanas Soifer! , respondió la dueña del negocio muy emocionada y dejó en shock a las influencers.

Sin embargo, las jóvenes dejaron pasar la vergüenza y corrigieron a la mujer. “Señora, nos dijo Soifer. Somos las hermanas Serpa” , aclaró Gabriela mientras los presentes estallaron en risas.

Claudia Serpa habla de Jossmery Toledo

La exparticipante de “El artista del año” estuvo junto a su hermana en el canal de YouTube ChiquiWilo. Ahí contó que durante la promoción de una de sus canciones quiso recurrir a influencers para que su tema se hiciera conocido. Entre ellos, mencionó a la chica reality Jossmery Toledo, quien sorprendió a la joven con su alto precio para promocionar.

“No éramos íntimas, pero (había) buena vibra”, comentó. Además, agregó que anteriormente Jossmery le había hecho publicidad gratis. Sin embargo, cuando se lo volvió a pedir le reveló su tarifa: “Me dijo: ‘S í mi amor, son 700 dólares ”, expresó.

Gabriela Serpa no descarta incursionar en OnlyFans

La integrante del elenco de actores de Jorge Benavides no rechaza la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans, pues diversos personajes de la televisión también lo han hecho. La modelo se mostró interesada en crear contenido para dicha plataforma.

“Sé que a mi amiga Fátima Segovia le va bien en OnlyFans, y pues muchos de mis seguidores en Instagram me han pedido que también abra una cuenta. “Al principio lo tomaba como una broma, pero son tantos los mensajes que me dejan que ahora lo estoy pensando, no podría decir que no ”, dijo para Trome.