Andrés Hurtado se deslinda de Dalia Durán: “Nosotros hemos cumplido con el apoyo”

Andrés Hurtado fue consultado sobre Dalia Durán luego de su reaparición frente a cámaras para retratar su mudanza a Comas y pedir ayuda para encontrar trabajo.

Anteriormente, el propio conductor y sus hijas se unieron en una cruzada para recaudar ayuda para la cubana e incluso donaron dinero para que ella y sus hijos pudieran vivir con comodidad hasta que su situación económica se regularice.

Andrés Hurtado habla de Dalia Durán

Andrés Hurtado no quiso pronunciarse sobre la difícil situación que se encuentra viviendo Dalia Durán, pero sí recalcó que desde su programa han hecho todo lo posible por ayudarla. Además le extendió sus buenos deseos en su nueva vida en Comas.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado y le deseo lo mejor”, dijo en conversación con La República.

Dalia Durán presentó su nueva casa en Comas

Luego de ser desalojada junto con sus 4 hijos de su departamento en Magdalena por estar atrasada en los pagos, Dalia Durán se mudó a un nuevo hogar ubicado en Trapiche, Comas. La figura de televisión habló de su experiencia en esta nueva etapa de su vida y mostró a los televidentes los interiores de su modesta vivienda.

La expareja de John Kelvin no pudo evitar quebrarse al hablar del difícil momento que se encuentra viviendo. “Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo”, expresó ante las cámaras de Magaly Medina.