Alondra Huarac rumbo a competir en un certamen internacional tras clasificar en el Miss Perú La Pre

Alondra Huarac forma parte de las cuatro seleccionadas del Miss Perú La Pre que tendrán la oportunidad de representar al Perú en eventos internacionales. Luego de haber sido parte del top 10, Jessica Newton sorprendió a la hija de Nilver Huarac considerándola apta para este tipo de competencias.

Lo cierto es que a pesar de las críticas de parte de usuarios y de las mismas excandidatas por los criteros de la organización para seleccionar a algunas de las jóvenes, ahora, tanto Alondra Huarac, Gaela Barraza, Kyara Villanella y Mía Loveday tienen un reto más grande y es dejar el nombre del país en alto, por eso viajaran próximamente a El Salvador para iniciar su preparación.

En el caso de Alondra Huarac, la joven de 16 años cuenta con experiencia en el modelaje al haber ganado el Miss Teen Huánuco 2021. En una entrevista para La República, narró cómo fue esa experiencia.

Alondra Huarac debutó como modelo en las pasarelas del Fashion Perú 360, en un evento benéfico. Foto: Alondra Huarac/Instagram

“Fue el primero (concurso de belleza). Mi mamá me ayudó mucho a lanzarme porque tenía miedo. Me acuerdo que un día antes, me preguntó si quería o no participar. Era una decisión de ese momento, y ella me decía ‘si no te arriesgas, no sabrás si pudiste triunfar’”, recuerda y precisa que apenas tuvo una semana para prepararse.

Al ser su primera vez en ese tipo de certámenes, Alonda Huarac utilizó sus conocimientos en la danza para desenvolverse. “Yo era la más chiquita, y las otras candidatas ya tenían más experiencia y me contaban que ya habían sido Misses (...) Me gustan las pasarelas, pero no había tomado clases solo en baile heels (tipo de danza donde sé usan tacones)”.

Alondra Huarac también es ganadora de concurso de baile internacional

La hija de Lizet Soto y Nilver Huarac tiene un gran pasión: el baile. A los 13 años comenzó a practicar este arte de la mano del bailarín y coreógrafo Dennis Montejo e incluso actualmente también es profesora de pequeños alumnos. “El baile me ha hecho amar la música y querer transmitir porque es una arte”, comenta.

Con su esfuerzo y el apoyo de sus padres logró alzar la copa en el campeonato continental All dance America, categoría adolescente de 15 a 18 años, llevado a cabo en Panamá en 2021.

“Fue un inicio grande en mi carrera artística y lo segundo de Panamá, que fue un concurso intercontinental de baile, por lo que gané primer puesto como solista y también como grupal”, señala a La República.

Alondra Huarac alzó la copa del All dance America, categoría adolescente de 15 a 18 años. Foto: Alondra Huarac/Instagram

Alondra Huarac reveló por qué se animó a postular al Miss Perú La Pre

La joven bailarina Alondra Huarac no es ajena al mundo del espectáculo al haber nacido en el seno de una familia de artistas. Aparte de bailar y su comienzo en el modelaje, también ha tomado clases de canto porque quiere convertirse en una artista completa. Su último gran proyecto fue pertenecer al certamen dirigido por Jessica Newton.

Ahora, que ya se sabe que es una de las cuatro seleccionadas, recordamos cuál fue el motivo que la impulsó a participar en un comienzo. “Me animó el haberme presentado en el Miss Huánuco, me gustó el ambiente, la adrenalina, esos nervios, esos miedos lo convierto en una fortaleza”.

“Me animó el haberme presentado en el Miss Huánuco, me gustó la adrenalina", dijo Alondra Huarac. Foto: Alondra Huarac/Instagram

Comentó cuál es su propósito con el concurso. “Yo dije que me gustaría crear una organización para los adolescentes que sufren cualquier problema: maltrato o acoso; y me sentiría agradecida de poder ayudar”.