Yahaira Plasencia reacciona tras pregunta sobre romance de Olenka Mejía y Jefferson Farfán

Se mantiene al margen. Yahaira Plasencia dejó indirectas tras las declaraciones de Olenka Mejía, su excuñada, sobre un acercamiento sentimental con Jefferson Farfán. La intérprete de “Y le dije no” no se quedó callada y dejó unas frases durante un show el sábado 12 de marzo.

La popular cantante reapareció con su público en un concierto. Allí se dirigió a sus fans con unas peculiares palabras. “ Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora, me gusta el chocolate blanco ”, dijo la salsera.

Plasencia y Mejía vuelven a encontrarse en un asunto mediático luego de otro relativamente reciente. Foto: composición LR/Instagram/Facebook.

“Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, agregó Plasencia hacia los asistentes.

La joven fue abordada por una reportera de este medio sobre el presunto romance de la exesposa de su hermano con el delantero de Alianza Lima; sin embargo, evitó dar declaraciones sobre el tema.

¿Cómo inició la rivalidad entre Yahaira Plasencia y Olenka Mejía?

En 2018, Olenka Mejía la denunció por difamación agravada. Según la joven modelo, ella habría puesto en duda que su hermano, Jorge Plasencia, sea el padre de su pequeño.

“Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá”, dijo en aquel entonces Yahaira Plasencia.

Tras estas declaraciones, decidió denunciarla y pedirle una reparación civil de S/ 100.000 por daño a su honor y buena reputación.

Tras un largo proceso judicial de poco más de dos años, el Décimo Segundo Juzgado Lima resolvió el caso a favor de la joven y pidió que la salsera le pague S/ 20.000.

Yahaira responde si Farfán fue el “amor de su vida”

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron una corta relación hace algunos años. Durante una entrevista con “En boca de todos”, le preguntaron si el futbolista fue el amor de su vida”.

“Tengo 27 años. Qué va a ser el amor de mi vida, déjenme vivir ¿ok?”, respondió de manera tajante la joven, dejando sorprendidos a las conductoras del programa.