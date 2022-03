Wendy Sulca revela que faltaba al colegio pero estaba en los primeros puestos: Era bien chancona

La cantante peruana Wendy Sulca, quien hace unos días recordó que sus inicios en la música se dieron con el género floklore, fue invitada al podcaste “Por mi madre”, conducido por El Tobi y Dafonseka, donde se sentó a rememorar etapas de su carrera artística y a contar reveladores detalles de sus inicios en la música.

Durante la conversación con la dupla de youtubers, la intérprete de “La tetita” fue consultada sobre cómo pudo sobrellevar su fama con su etapa escolar, pues ella inició su carrera artística cuando niña.

Wendy Sulca y su rendimiento en su etapa estudiantil

“Faltaba mucho al colegio. Yo faltaba mucho pero estaba siempre en los primeros cinco lugares”, recordó la joven cantante.

Asimismo, en medio de las bromas de la dupla de entrevistadores, quienes en un inicio no le creyeron lo expresado, afirmó: “Yo soy bien chancona, bien aplicada. Yo venía del show así, pero cansada, pero a mí me gustaba presentar mis tareas a tiempo”.

Por el constante cansancio que experimentaba en aquel entonces, su progenitora en ocasiones le proponía faltar a clases. “Mi mamá me decía ‘no, pero falta’. Es más, mi colegio me daba la facilidad de faltar y ponerme al día después, pero no. Yo quería ir”, narró.

Wendy Sulca participa en campaña para abolir la violencia

La autora de “Cerveza, cerveza”, así como instituciones de sociedad civil y mujeres de la capital, presentó la campaña Cambiemos el ritmo por vidas libres de violencia. El fin de su iniciativa era cuestionar y condenar la violencia machista y sexista tan normalizada en la sociedad, y que tanto oprime a las mujeres.

Al final de la jornada, Wendy Sulca puso a bailar a las asistentes con su canción “Mi reclamo”.