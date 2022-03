Vania Bludau dio detalles de su relación con Mario y su rol en la casa: “Él solo lava platos”

Vania Bludau se considera a sí misma como una maniática del orden y la limpieza. Con el anuncio de su participación en el programa “En esta cocina mando yo”, junto a su pareja Mario Irivarren, confesó que él solo se dedica a lavar los platos porque ella es quien tiene el control en la casa.

“Mario no sabe cocinar, él solo lava los platos. Yo soy quien manda en la cocina y en la casa porque soy muy maniática de la comida sana, de la limpieza, del orden”, expresó la modelo, quien mantiene una relación estable con el ex chico reality.

De esta manera, Bludau confesó cómo es su relación en este tipo de aspectos. Además, la expareja de Christian Domínguez aseguró que comen alimentos saludables.

PUEDES VER: Vania Bludau y Mario Irivarren se suman al trend de twerk de Anitta

Vania Bludau y Mario Irivarren participarán en programa de cocina

La pareja del momento se presentará el domingo 13 de marzo en las pantallas de América Televisión para ser parte del reality de cocina que conduce Ethel Pozo y Yako Eskenazi. Al frente tendrán a Korina Rivadeneyra y Mario Hart.

“Me muero por comer una salchipapa, desde hace una semana estoy buscando por internet cómo comer saludable una salchipapa (risas). También me gustan las pastas, pero sí, mi comida casi siempre es arroz integral, ensaladas y todo a la plancha”, mencionó.

Mario Irivarren defiende a Vania Bludau tras bailar ‘hasta el suelo’ en fiestas

Una de las parejas más mediáticas del medio peruano fue noticia por unas imágenes de Vania Bludau bailando en una fiesta. Sin embargo, esto parece no molestarle a Mario Irivarren quien, a pesar del ‘ampay’ de “Amor y Fuego”, no dudo en respaldar a su actual pareja.