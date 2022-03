Samuel Suárez comenta diariamente los diversos ‘ampays’ de las figuras de Chollywood en su portal Instarándula. A través de las redes sociales, el joven entretiene a sus más de 200.000 usuarios mediante un sin fin de historias, y también recibe videos o fotos de sus seguidores, a quienes bautizó como sus ‘ratujas’, cuando se cruzan con un famoso.

En este contexto, el último 12 de marzo, ‘Samu’ aprovechó, antes de despedirse de sus seguidores, para criticar a los personajes de la farándula que se molestan cuando les toman fotos o los graban en las calles, para luego aparecer en su cuenta de Instagram.

Samuel Suárez defiende a sus ‘ratujas’

El conductor de Instarándula se dirigió a los famosos que se sintieron incómodos por haber salido en su portal; sin embargo, no especificó nombres.

“No quiero irme sin antes dirigirme a esos famositos. Miren, las ‘ratujas’ se los cruzan y se emocionan y graban y me mandan una descripción y ellos dicen: ‘¿Por qué me graban? Que yo no estoy aquí, que yo no estoy con tal persona’”, inició Samuel Suárez.

Samuel Suárez dice que las figuras de la farándula deberían agradecer ser fotografiados en la calle

El periodista de espectáculos agregó que estos personajes deberían tomar con buena gana cuando un seguidor los fotografía. “En vez de renegar, alucinaditos, agradezcan que hay alguien en la calle que se percata de su existencia todavía y me manda siquiera para que alguien los recuerde porque, en verdad, ustedes han sido famosos en el pasado y ahora, en días, se vienen a creer que todavía tienen fama. ¡Ya pues!”, comentó Samuel Suárez.

El conductor maneja la cuenta de espectáculos llamada Instarándula. Foto: Instarándula/Instagram

“Yo aquí soy bien inclusivo para sacar a toda la farándula, no por ustedes, sino por el esfuerzo de las ‘ratujas’ al grabar y al pasarme eso (...) O sea, en verdad, ni les graban haciendo nada malo, no sé, saludando a alguien, comprando el pan, paseando por la calle y ya están: ‘Ay, Dios mío, me muero, he salido ahí y no era tal tienda, era la otra tienda’”, finalizó.