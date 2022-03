‘Cantinflas’ se presentó en “Perú tiene talento”: “Muchos jóvenes no saben quién es Mario Moreno”

“Perú tiene talento”, en su edición del sábado 12 de marzo, recibió en su escenario a David Aspíllaga, imitador del comediante mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’. Su locuaz interpretación terminó por marear al jurado y logró hacer que Mimy Succar, Gianella Neyra y Ricardo Morán terminen por abandonar el set al no poder continuar con el hilo de su conversación, dejándolo solo con Renzo Schuller.

“Nos quedamos los dos, que se vayan todos porque entre usted y yo vamos a entendernos perfecto”, comentó el artista.

¿Los jóvenes no saben quién es Mario Moreno ‘Cantinflas’?

Tras abandonar momentáneamente su personaje, el imitador David Aspíllaga contó que viene de la ciudad de Chincha, aunque es natural de Chiclayo. Además confesó que se siente nervioso al estar en “Perú tiene talento”.

Sobre su imitación de Mario Moreno, dijo: “Cantinflas, para mí, ha sido parte de mi vida. Lamentablemente, hoy en día, muchos jóvenes no conocen a Mario Moreno”, comentó y agregó que las peticiones de saludos que recibe suelen ser para personas mayores y ancianos.

“Te aseguró que, con esto, la gente va a preguntarse (si no lo conocía) quién es ‘Cantinflas’”, le aseguró Renzo Schuller, tras elogiar su interpretación.

“Perú tiene talento”: ¿Qué dijo el jurado sobre ‘Cantinflas’?

“Me encantó. Cualquiera cree que ‘Cantinflas’ está encarnado en ti” , comentó Mimy Succar. Mientras que Gianella Neyra destacó la rapidez mental para improvisar los diálogos.