Noel Gallagher asegura que ya no hay bandas como Oasis porque “hacer rock es caro”

Fiel a su estilo, el polémico Noel Gallagher tocó un popular pero delicado tema que se viene discutiendo dentro de la industria musical. Según el exguitarrista de Oasis, quien fue comparado con su hermano Liam Gallagher después de anunciar una nueva fecha para su gira, el género del rock no puede acoger a los jóvenes de la clase trabajadora por lo costosas que son las guitarras y los pocos espacios que existen para tocarlo.

Noel Gallagher: “Los niños de la clase trabajadora no pueden permitírselo ahora”

En una reciente entrevista para el portal The Daily Mirror, se le consultó a Noel Gallagher sobre si los adolescentes pueden seguir haciendo música. Ante esto, el músico respondió rotundamente que ya no pueden existir bandas como la que él y su hermano Liam Gallagher fundaron en Manchester en 1991.

“¿Dónde están los chicos de 14 años en las bandas ahora? Los niños de la clase trabajadora no pueden permitírselo ahora (hacer música rock), porque las guitarras son caras, no hay salas de ensayo. Todos se han convertido en bares de vinos y pisos. Cuatro o cinco tipos de una propiedad del consejo no pueden pagar guitarras”, comentó el músico ante la pregunta del medio.

Gallagher afirmó que músicos de clase media ‘visten’ y no tocan sus guitarras

Esto se debe a los orígenes del segundo y el tercer hijo de la familia Gallagher provienen de Burnage, un suburbio dentro de la ciudad. Según al intérprete de “Don’t look back in anger”, los jóvenes con menos recursos ya no se pueden dar el lujo de formar una banda.

Noel y Liam Gallagher junto a los miembros iniciales de Oasis en 1994. Foto: VOI

Además, el músico y compositor de Oasis señaló que hay algunas bandas de clase media, en las que sus miembros ‘visten’ las guitarras en vez de tocarlas. Por ello, hacer rock para él se ha convertido en un privilegio reservado para individuos que tienen una cierta cantidad de riqueza.