Samuel Suárez a Nicola por ‘colarse’ en fila de Migraciones: Solamente lo persiguen los problemas

El periodista Samuel Suárez comentó lo ocurrido con Nicola Porcella en el aeropuerto Jorge Chávez luego de haber sido acusado de colarse en la fila de Migraciones. El creador de “Instarándula” no pudo evitar referirse a la situación del ex chico reality y hasta aseguró que siempre está involucrado en polémicas.

“Este es igual de salado que la Yahaira, solamente los problemas los persiguen, pero bueno, ¿qué pasó? El hombre habría querido hacer una criollada , pensando: ‘chau, ilusos, ustedes nunca serán famosos’, pero la gente le gritó que no había canjes”, dijo en un inicio, en sus historias de Instagram.

El popular ‘Samu’ resaltó la actitud del influencer. “Lo primero que hizo fue justificarse, no saludó, justificó”, comentó. “Ahí se le nota recontra palteado, eso fue antes de que salga algo en Instarándula. ‘Culpa, tú a Migraciones por haberme llevado adelante’”, agregó.

Nicola Porcella se defiende tras ser criticado por periodista

Luego de que el comunicador asegurara fue una ‘criollada’ el acto de Nicola Porcella en el aeropuerto Jorge Chávez. El modelo se defendió de los comentarios de Samuel Suárez. “Yo no hice ninguna criollada, yo estaba haciendo la cola y una chica me dijo a mí y dos chicos más: ‘Pasen por acá’, y yo me quedé con cara de ‘qué raro’, y cuando pasamos empezó todo y yo le dije que nos lleve a nuestros lugares”, explicó en redes sociales.

Nicola Porcella se defiende luego que Samuel Suárez comentara sus disculpas tras pleito en Migraciones. Foto: captura/Instagram/América TV

Samuel Suárez respalda a Rodrigo González por entrevistar a Jorge Pozo

La entrevista realizada por Rodrigo González y Gigi Mitre a Jorge Pozo fue muy criticada, ya que reapareció para pedir apoyo monetario a la hija de Gisela Valcárcel. Sin embargo, Samuel Suárez se pronunció en “Instarándula” para respaldar a los conductores de “Amor y fuego”. “Yo no le veo bajezas. Ellas son figuras del espectáculo y él es un personaje clave en los temas periodísticos. No le veo el problema”, mencionó.