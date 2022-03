Nicola Porcella niega haber hecho ‘criollada’ en cola de Migraciones del Jorge Chávez

Se defiende. Nicola Porcella se pronunció para explicar qué sucedió en la fila de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez, donde fue abucheado por decenas de personas. Según testigos, el exintegrante de Esto es guerra se habría saltado la cola, lo que habría generado indignación en quienes estuvieron parados por minutos.

Samuel Suárez, a través de su perfil de “Instarándula”, mostró imágenes del modelo recibiendo las quejas de las otras personas. “El hombre, al parecer, habría querido hacer una criollada, ‘oye, ya, me adelanto, me salto todo el colón porque está muy largo’ (…) Toda la gente empezó a pitear”, dijo en un tono sarcástico el periodista.

“Lo mandaron de regreso y él, al ver que la gente lo había grabado, se palteó y lo primero que hizo fue justificarse en sus redes sociales ”, agregó.

El influencer también mostró la justificación de Porcella en sus redes sociales, y culpó a Migraciones por una mala organización y por haber hecho quedar mal al ex chico reality ante los demás.

Nicola Porcella pasó un mal rato en el principal aeropuerto del Perú. Foto: Instarándula/Instagram

Nicola Porcella vuelve a pronunciarse

Nicola no se quedó callado y le envió un mensaje a ‘Samu’, según mostró el comunicador. “ Yo no hice ninguna criollada, yo estaba haciendo la cola y una chica me dijo a mí y dos chicos más: ‘Pasen por acá', y yo me quedé con cara de ‘qué raro’, y cuando pasamos empezó todo y yo le dije que me lleve a nuestros lugares”, explicó.

“Vino otro chico que me dijo: ‘Esperen acá' y peor. Después de eso se nos acercaron a pedir disculpas porque nosotros le explicamos cómo había sido, pero ya estaba, ya casi me habían linchado”, agregó el excapitán de las ‘Cobras’.

¿Por qué Nicola Porcella no está en Esto es guerra?

En declaraciones a “Amor y fuego”, Nicola Porcella habló de su ausencia en Esto es guerra: 10 años.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan, cuando me hablaron a mí, era por unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, contó.