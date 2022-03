¿Quién es la directora del Miss Perú La Pre y por qué la competencia ha generado controversia?

El evento Miss Perú La Pre 2022 ha dado de qué hablar en las últimas semanas, pero no precisamente por las 140 adolescentes dispuestas a demostrar sus habilidades para llevarse la corona. Desde el pasado 1 de marzo, el concurso estuvo asesorado por la exreina de belleza Mónica Chacón, quien ha revelado los nombres de las cuatro finalistas.

En la lista de participantes figuran: Kyara Villanela, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac. Las tres, junto a otras concursantes, han pasado por diferentes etapas para llegar a la recta final del certamen.

En esta nota conoce quién es la directora del Miss Perú La Pre; pero, sobre todo, por qué la competencia ha generado controversia entre los seguidores del evento.

Semifinalistas del Miss Perú La Pre. Foto: Miss Perú La Pre/Instagram.

¿Quién es la directora del Miss Perú La Pre?

La dirección del Miss Perú La Pre está bajo el mando de la ex Miss Perú Mónica Chacón. Además, la empresaria se ha encargado de asesorar a las adolescentes aspirantes a la corona de la competencia de belleza.

“El Miss Perú La Pre es una plataforma donde buscamos no solamente que las chicas sean reinas de belleza, sino que sean voces de su generación, y que generen un cambio social en el país”, expresó, durante una de las jornadas del concurso.

Mónica Chacón es la directora del Miss Perú La Pre. Foto: Mónica Chacón/Instagram.

¿Quiénes son las semifinalistas del Miss Perú La Pre?

El último viernes 11 de marzo, tras responder las rigurosas preguntas de la ex Miss Perú Jessica Newton, se dio a conocer a las cuatro semifinalistas del concurso de belleza. Kyara Villanella Fujimori, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday son las adolescentes que se disputarán el ansiado trofeo.

Denuncian fraude en la competencia de belleza

A través de las redes sociales, las jóvenes modelos se han pronunciado para hacer sus descargos y mostrarse en desacuerdo con los resultados de las semifinalistas del Miss Perú La Pre. De acuerdo a las excandidatas, existió favoritismo en algunas participantes.

Una de ellas fue Camila Hernández, quien en sus redes sociales hizo una fuerte denuncia en contra de la organización del Miss Perú La Pre.

“Todo estaba arreglado. Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quiénes pasaron sin mover un dedo por otros motivos. No quiero desmerecer el trabajo de ninguna candidata porque sé que hay muchas que se han esforzado para llegar al top 10 y merecen estar ahí, pero todas las personas que han estado pendientes al concurso, las que han estado dentro y las que han participado, (sabemos) hay chicas que no han movido ni un solo dedo para estar ahí y que simplemente están porque les gustaron o por otros motivos”, contó en Instagram.

Seguidores critican a concurso de Miss Perú La Pre

Luego de conocer a las cuatro semifinalistas del Miss Perú La Pre, los seguidores del evento mostraron su descontento, ya que muchos resaltaron que las hijas de los famosos en televisión peruana han sido las principales seleccionadas. Además, llenaron de elogios a Mía Loveday y aclamaron sea ella la absoluta ganadora del certamen.

“Mía la más linda. No necesita ser la hija de... para llegar donde has llegado. Vamos por más. Siempre has sido linda por dentro y por fuera”, “@mia_loveday_ sinceramente, creo que ella debe ganar. Tiene belleza, perfil de modelo. Arriba, Mía”, “Mía es la única que ganó por su esfuerzo”, comentaron los cibernautas, en la cuenta oficial de Instagram de Miss Perú La Pre.