Christian Duarte sobre Michelle Soifer: “Es una mezcla entre Salma Hayek y ‘Ladybug’”

El director de arte y estilista Christian Duarte es conocido dentro de la industria local de la moda por su trabajo y colaboraciones, tanto con artistas nacionales como internacionales. El también apasionado por el cine conversó en exclusiva con La República para compartir sus experiencias al trabajar con artistas femeninas como Michelle Soifer, Renata Flores, Isabela Merced, entre otras.

- ¿Cómo iniciaste tu carrera en el mundo de la moda?

Tengo un buen amigo que, siempre que te juntas con él, piensa en sacar la mejor versión de ti. Yo estudiaba cine en Nueva York durante el 2007 y él me decía “tú debes hacer dirección de arte en moda”, específicamente, con un proyecto con las caras nuevas del modelaje masculino en aquella ciudad. Recuerdo estar en su casa en Brooklyn y encontrar como locación una estación de tren abandonada.

Conocí a los modelos y cada uno me transmitía una energía que usé para componer sus personajes de un Hollywood durante la guerra fría. Era como hacer una película más inmediata, una obra con fuentes de investigación históricas y medio didáctico, en el cual solo, al evocar algo, generaría interés por lo que pasó. Esa editorial se publicó en GQ y me sentí bastante cómodo. Fue lo primero que hice en moda. Es más ni siquiera esperaba que sucediera así.

- ¿Cómo trajiste tu talento a Perú y con qué celebridades nacionales has trabajado?

He trabajado con muchos (artistas) y en diferentes formas. Siempre me acerco por el diseño. He rediseñado el taller de Gastón Acurio. Me encargaron el diseñado de varias tiendas y espacios. He trabajado la dirección de un concierto en el Gran Teatro Nacional. He diseñado en colaboración con varias marcas como Escvdo, Balkanica, Annaiss Yucra, Susan Wagner, Sake, entre otras. Me toca ver la parte creativa de imagen de varios artistas como Isabela Merced, la chica peruana de Transformers que lanzó hace poco su single “Agonía”. Precisamente, para este video usamos ropa de Ani Álvarez de distintas colecciones para ella y su elenco de baile. Fue hace un año y medio, pero el producto final se puede visualizar recién.

- ¿Cómo describirías tu experiencia trabajando con Renata Flores?

Con Renata es como trabajar con una heroína. Ella siempre cultiva nuestra historia de una manera contemporánea. No deja de contar y recontar y ponernos en reflexión. Amo trabajar con ella. A fin de mes, un estudio viene desde Nueva York para una colaboración con la marca Sake en la que se filmará un videoclip musical con ella. Además, Renata es como mi hija.

Renata Flores bajo la dirección artística de Christian Duarte. Foto: Christian Duarte

Diseño de Christian Duarte en conjunto con la marca Sake para Renata Flores. Foto: Christian Duarte

- Sobre Michelle Soifer, ¿cómo ha sido el proceso de trabajar en el estilo de Michelle Soifer para su faceta de cantante?

Es interesante porque, al ser parte del proyecto social de Monumental Callao, me acerco a trabajar con músicos nuevos del Callao para ayudarlos a formarse. El productor ejecutivo introdujo a Michelle porque vio en ella un ‘material’ grandioso que se podía explotar. Mi encuentro con ella es muy especial porque a primera vista al ser un expersonaje de reality, se pensaría que no existen los valores a los que apunta, pero es todo lo contrario. Me gustan más los casos en lo que nadie cree y demostrar que todo es posible. La Michelle que yo conozco es trabajadora a mil por ciento, inteligente, ‘show woman’, dulce, honesta y con una capacidad de amor a quien está a su lado. A veces, no voy a estar de acuerdo con algunas publicaciones o cómo lleva su estética en redes, pero entiendo que es un ‘show’. Sé que, al final, sabremos quién es ella en realidad. En los proyectos que me toca trabajar juntos, somos muy felices y trato de sacar a la mujer que conozco y admiro. Me recuerda mucho a mi madre porque, cuando entra a un espacio, no puedes dejar de mirarla.

- ¿Cómo describirías el estilo de vestir de Michelle Soifer, ahora que impulsa su carrera musical?

El estilo de Michelle puede cambiar de mil maneras porque, al ser una artista musical, su estilo responde a la conceptualización del material que viene trabajando. La música es tan amplia y se alimenta de tantos géneros que ella podría ser un ‘Gold Pop Latin’. A Michelle, le encanta el brillo porque le gusta crear fantasías en mundos tan grises. A mí me fascina influenciarla con personajes cinematográficos de películas asiáticas, ya que ellos (después de ser tan machistas donde lo delicado es la mejor opción) presentan heroínas que remueven este mundo. Es una mezcla entre Salma Hayek y un personaje de la serie francesa animada Ladybug. A la hora de implantar ciertos estilos, crear personajes que inspiran al mundo, es la mejor.

Christian Duarte ha sido clave en la dirección de arte y el estilo en la faceta de cantante de Michelle Soifer. Foto: Christian Duarte

- ¿Cuál es tu rol y cómo aportas en el proyecto Moda Monumental?

Soy el curador de Moda Monumental. Para mí, ha sido una maravilla porque, gracias a Monumental y sus pilares Gil y Dafna, se dan grandes oportunidades a muchos jóvenes para tener un espacio especial y mostrar que la moda es otra expresión artística, con la que podemos contar una historia en lo político, social y ambiental, como medio de transformación. Trabajo desde la puesta en escena, la presentación y los espacios.

Por ejemplo, Sake trabaja con diferentes comunidades alrededor del Perú y tiene una asociación que se llama Caravana Andina, que se encarga de llevar techo, abrigo y comida a las comunidades. Yo dirigí todo el material audiovisual que se hizo sobre el evento.