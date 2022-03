Michelle Soifer arremete contra sus exparejas: “Han sacado provecho de mí”

¡Tremendo puñal! Michelle Soifer visitó el set de “El reventonazo de verano”, donde fue consultada por su vida amorosa. La chica reality aclaró que se encuentra enfocada en su carrera como artista. Además, explicó las razones por las que actualmente no tiene una relación.

“¿Tú te consideras tóxica?”, le preguntaron en el programa, a lo que la cantante respondió que no. Luego, dio los motivos por los que sigue soltera: “ No tengo pareja porque no se me da la gana , porque me ha tocado puro zarrapastroso. Me dije: ‘Mucho huevo para esa sartén’”, agregó.

De igual forma, comentó que le han tocado parejas que estuvieron con ella para sacar provecho de la relación y volverse mediáticos. “Anteriormente he estado con personas que han sacado provecho de mí, es verdad”, señaló.

Michelle Soifer niega que excluyan a Anthony Aranda

La cantante estuvo en el programa “América hoy” y fue consultada por la actitud de los chicos reality contra Anthony Aranda. El popular ‘Sol’ aprovechó y desmintió los rumores sobre una aparente exclusión al bailarín.

“No, no, no, mira, yo creo que él se está ganando su lugar compitiendo, está ganando sus puntos, yo creo que toda persona merece una oportunidad , lo está haciendo, lo está demostrando y a mí me encanta que él está en el programa”, manifestó.

Michelle Soifer pierde contra Jossmery Toledo en EEG

Luego de ser criticada por los internautas, pues no había logrado ninguna victoria hasta el momento, la expolicía Jossmery Toledo calló a todos sus detractores luego de enfrentarse a Michelle Soifer en una competencia. Pese a estar lesionada, la modelo logró salir victoriosa, y que María Pía la destacara ante todos.

“Punto para Jossmery. Lesionada y todo le da el punto a los ‘combatientes’”, dijo la conductora del reality.