“La Urraca”: ¿por qué llaman así a Magaly Medina y quién fue el creador del singular apodo?

Magaly Medina, controversial y directa al informar las noticias de la farándula local, es una de las conductoras de televisión con gran influencia y mayor trayectoria en la pantalla chica. Responsable de decenas de ‘ampays’, es figura importante de la farándula peruana.

A lo largo de su carrera ha recibido muchos sobrenombres, pero uno es la que más la identifica y se siente orgullosa al escucharla: “Urraca” . Conoce en esta nota cómo nació ese apodo y quién fue la primera persona que la llamó así.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV, la firme. Foto: captura ATV

¿Cómo nació el sobrenombre de ‘Urraca’?

En 1999, durante una entrevista en “Hablemos claro”, programa que conducía Mónica Chang en aquel entonces, la presentadora de televisión contó cómo nació el sobrenombre de ‘Urraca’. En aquella edición, ella había sido invitada junto a Jorge Benavides, quien estaba caracterizando a ‘Mascaly’.

“Tú sabes que el primero que me dijo ‘Urraca’ fue un gran amigo que se llama Fernando Vivas que es crítico de televisión y de Caretas”, dijo la comunicadora durante la charla.

“Él, cariñosamente, siempre a mí y a dos amigas más nos decía ‘Urracas’. Entonces cuando él me lo dijo por primera vez, lo digo públicamente; a mí me encanta cuando me dicen ‘Urraca’”, agregó.

Aquel programa, donde ella cuenta el origen del apodo, se ha vuelto a viralizar en redes sociales. En TikTok un usuario captó y compartió cuando la figura de TV contó dicha historia.

Los términos utilizados por Magaly, ¿qué significan?

Muchas palabras han sido registradas por la conductora de televisión como “ampay” y “Chollywood”. Estos se han vuelto parte del vocabulario popular para referirse al espectáculo nacional.

Chollywood: la palabra se ha usado extendidamente en el país para referirse a la farándula peruana. Es un neologismo de cholo y Hollywood

Ampay: se refiere al momento de un famoso, registrado en video o foto, en una situación comprometedora. Similar al trabajo que hace un ‘paparazzi’.

Bataclana: la palabra, según Martha Hildebrant, se aplica a bailarinas de cabaret en el continente. En el país se ha utilizado para referirse a las conocidas vedettes de los años 90.

Chacales: la palabra que utiliza Magaly Medina es para referirse a su equipo de reporteros que recorren las calles en busca de ‘ampays’.

Magaly Medina: libro sobre su vida

Fernando Vivas es un escritor peruano y crítico de algunas figuras del espectáculo. Él publicó un libro titulado “Mis monstruos favoritos”, donde cuenta pasajes poco conocidos de la vida de Alejandro Toledo, Laura Bozzo y Magaly Medina.

A propósito de la conductora de televisión, narra anécdotas con ella, de sus relaciones, matrimonio y trabajo en la televisión peruana.

“El de ella es un puritanismo impostado. Siempre lo he discutido con ella. Digamos que un ampay en la calle es válido, que tienes derecho a mostrarlo. ¿Y? ¿Por qué los juzgas? Ella juzga a las personas con el rollo de la pacatería. El puritanismo es el que le da el rating”, fueron las declaraciones de Vivas en una entrevista que le hicieron en 2018.